Erste Mass und Wintersport bei Frühlingstemperaturen in Bayern

Hoch "Dorit" bringt an diesem Wochenende trockene und sehr milde Luft nach Bayern. Im Passauer Land bleiben die Temperaturen mit 9 Grad einstellig, auf bis zu 16 Grad klettern die Temperaturen im Münchner Raum. Im Allgäu vertreibt der Föhn die Kälte. Im fränkischen Flachland werden spätestens am Sonntag 14 Grad erwartet.

Auf eine Mass in den Biergarten

Einige Biergärten in Bayern stellen sich deshalb schon auf die Saison ein. Geöffnet haben unter anderem Bayerns größter Biergarten, der Hirschgarten in München sowie der Biergarten am Chinesischen Turm in München. Beim Bräustüberl von Kloster Andechs im Landkreis Starnberg stehen erste Biertische auf der Terrasse und auch im Biergarten des Bräustüberls in Aying im Landkreis München können die Besucher am Wochenende schon draußen sitzen.

Skifahren weiterhin möglich

In den bayerischen Alpen herrschen dessenungeachtet in allen Höhenlagen weiterhin sehr gute Pistenverhältnisse. In den Tälern liegen jetzt 40 bis 80 cm, auf den Bergen betragen die Schneehöhen 170 bis 250 cm, auf der Zugspitze bis über 4 Meter. Allerdings wird der Schnee durch die milden Temperaturen von bis zu 9 Grad in 1500 Metern Höhe im Laufe des Tages auf den Talabfahrten und südseitigen Hängen nass und schwer. Wintersport ist auch weiterhin im Bayerischen und im Oberpfälzer Wald sowie in den fränkischen Mittelgebirgen möglich.

Abends Handschuhe einpacken!

Abends und in der Nacht sollte man sich durch die Sonnenstrahlen des Tages nicht täuschen lassen, da sinken die Temperaturen wieder auf unter Null.