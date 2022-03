Erste Magnolien blühen in Unterfranken

Weiß, rosa, pink oder auch gelb. Das Farbspektrum von Magnolien-Blüten ist vielfältig. Mit den derzeit milden Temperaturen erwacht auch die Pflanzenwelt mehr und mehr. So blühen in Unterfranken derzeit schon Magnolien.

Blütenpracht von Aschaffenburg bis Würzburg

Am Würzburger Kaisergärtchen direkt gegenüber vom Hauptbahnhof bleiben immer wieder Passanten stehen, um sich an der weiß-rosa Blütenpracht zu erfreuen oder Fotos zu machen. Ebenso in Aschaffenburg. Dort im Park Schöntal ist der wohl größte Magnolienhain Bayerns mit über 40 Bäumen, die mittlerweile auch in rosa und weiß zu blühen beginnen. Diese Magnolien wurden vor mehr als 75 Jahren durch die frühere Forsthochschule an den Untermain gebracht.

Magnolien blühen nur etwa zwei Wochen lang

Magnolien zählen zu den frühblühenden Arten und bilden ihre duftenden Blüten noch vor den grünen Blättern aus. Weltweit sind über 220 Magnolien-Sorten bekannt. Etwa 120 Arten wachsen auch auf Versuchsflächen der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. In der Regel blüht die Magnolie zwischen April und Juni. Die Blütezeit ist aber verhältnismäßig kurz. Magnolien blühen nur etwa zwei Wochen lang – und es reicht auch schon eine Frost-Nacht, um die Blüten kaputt werden zu lassen.