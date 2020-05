Erste Landrätin im Oberallgäu ist jetzt im Amt

Mit einem rosa Mundschutz mit weißblauen Blümchen kommt Indra Baier-Müller aus ihrem frisch bezogenen Landrats-Büro. Erst im Innenhof nimmt sie den Mundschutz ab. Hervor kommt ein strahlendes Lächeln. Sie genießt ihre ersten Tage im Amt. Auch wenn die Amtseinführung am Montag wegen Corona eher schlicht ausgefallen ist: Sie bekam lediglich symbolisch einen großen Schlüssel überreicht.

Loslegen ohne Sekt und Feierlichkeiten

Indra Baier-Müllers erster Termin als Landrätin war wegen Corona keine Feier zum Amtsantritt. Stattdessen ging es gleich los mit Gesprächen zu den ersten Fachthemen. Außerdem startete die 49-Jährige ihren Rundgang durch die Abteilungen des Landratsamts. Die Mitarbeiter kennen zu lernen ist ihr wichtig. Auch in ihrem bisherigen Beruf als Geschäftsleiterin bei der Diakonie Kempten hat sie viele Mitarbeiter geführt.

Amtsvorgänger wünscht viel Erfolg

Erste Einblicke in die Arbeit an der Spitze des Landratsamts hat Indra Baier-Müller in den vergangenen Wochen von ihrem Amtsvorgänger Anton Klotz bekommen. Er hat sich Zeit für mehrere Treffen mit ihr genommen. "Sie ist ja völlig fachfremd, sie war bisher nie in einem kommunalpolitischen Gremium tätig. Ich wünsche ihr, dass sie auch das Fingerspitzengefühl hat, Entscheidungen zu treffen, die den Menschen dienen. Sie soll eine erfolgreiche Landrätin werden, das wünsche ich ihr von Herzen."

Einarbeiten und erste Themen angehen

Um sich in die Kommunalpolitik einzuarbeiten, hat die Allgäuerin bereits ein Einführungsseminar für Landräte des Bayerischen Landkreistags besucht. Außerdem will sie neben der Bewältigung der Corona-Krise bereits in den ersten Monaten wichtige Themen angehen. Die Themen Ökologie und ÖPNV werden wieder mehr in den Fokus rücken, so Baier-Müller.