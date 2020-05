Erste Landrätin im Kreis Main-Spessart tritt ihr Amt an

In Corona-Zeiten ist alles ein bisschen anders. Das traf bereits auf die Stichwahl zu, bei der sich Sabine Sitter (CSU) in einer reinen Briefwahl gegen ihren Konkurrenten Christoph Vogel (Freie Wähler) durchgesetzt hat. Auch die Vereidigung der neuen Landrätin für den Kreis Main-Spessart läuft nun in etwas anderem Rahmen ab als gewohnt. Wegen der Abstandsregelungen findet die konstituierende Kreistagssitzung in Karlstadt erstmals nicht im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes statt, sondern in der nach einem früheren Landrat benannten Erwin-Ammann-Sporthalle.

Regierungspräsident vereidigt Sabine Sitter

Vereidigt wird Sabine Sitter von Unterfrankens Regierungspräsident Eugen Ehmann. Sitter hat es als erste Frau an die Spitze des Landratsamts Main-Spessart geschafft. Besonders spannend wird bei der konstituierenden Kreistagssitzung die Frage sein, ob es wie in den letzten beiden Perioden nur zwei oder wieder drei stellvertretende Landräte geben wird – und wer bei der geheimen Wahl zum Zug kommt. In zahlreichen Vorgesprächen zwischen den Fraktionen sollen die Posten schon festgelegt sein.

Mehrere Parteien wollen Stellvertreter stellen

SPD und Freie Wähler melden ihre Ansprüche an. Für die SPD soll Pamela Nembach ins Rennen gehen, für die Freien Wähler Christoph Vogel. Beide waren bei der Kommunalwahl gegen Sitter angetreten. Die CSU stellt Manfred Goldkuhle zur Wahl. Auch die Grünen wollen den Stellvertreter-Posten, weil sie bei der Wahl am 15. März gut drei Prozent dazugewonnen haben und die Zahl ihrer Kreistagsmandate von 8 auf 10 erhöht haben. Sie stellen ihren bisherigen Fraktionsvorsitzenden Gerhard Kraft auf.