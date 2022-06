Erste inklusive Jobmesse in Bayern: Arbeiten gegen Vorurteile

Für Menschen mit Behinderung ist es oft schwierig einen passenden Job zu finden. Die Corona-Pandemie hat das Problem sogar weiter verschärft. Nun gibt es eine eigene Jobmesse, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen eingeht: die "Inklusive Jobmesse" findet in Regensburg statt.

Viele Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung

Christina Schätzl hat einen Traum: Sie würde gerne mal in den Urlaub fahren. Nur fehlt der 39-jährigen Regensburgerin, die wegen einem Wirbelspalt seit ihrer Kindheit auf einen Rollstuhl angewiesen ist, das nötige Geld. Das möchte sie sich selbst verdienen und ist daher auf Arbeitssuche. Bisher hat Christina Schätzl dabei aber nur schlechte Erfahrungen gemacht. Viele Unternehmen würden davor zurückschrecken, jemanden mit Behinderung einzustellen. "Weil dann Umbaumaßnahmen nötig wären. Oder weil viele Urteile haben wie: Menschen mit Behinderung sind immer krank. Und das ist dann ärgerlich, dass man immer mehr dafür kämpfen muss."

Inklusive Jobmesse: Premiere in Bayern

So wie Christina Schätzl gehe es vielen Menschen mit Behinderung, beobachtet Rolf Frey vom Regensburger Arbeitskreis Inklusiver Arbeitsmarkt. Viele würden nicht mal zu Gesprächen eingeladen werden. "Besonders während der Pandemie hat die Inklusion wieder Rückschritte gemacht." Verbände wie die Lebenshilfe haben sich daher mit der Stadt und in Regensburg ansässigen Firmen zusammengetan und die bayernweit erste inklusive Jobmesse organisiert.

Speedating - für Jobs

Die Idee: Bei einem Speeddating sollen Unternehmen aus der Region mit interessierten Bewerbern ins Gespräch kommen, die aber allesamt eine Behinderung haben. Nur acht Minuten haben beide Seiten insgesamt Zeit, um sich und die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite kennenzulernen. Bisher hat es ein solches Format nur in Berlin gegeben, so die Veranstalter der Messe.

Bayern: 50.000 Beschäftigte mit Behinderung

Ein Unternehmen, das sich bei der inklusiven Jobmesse beteiligt, ist der Automobilzulieferer Continental. "Für uns ist wichtig, Inklusion im Alltag zu leben", teilt der Inklusionsbeauftragte des Konzerns in einer Pressemitteilung mit. Eine BR-Anfrage bei der Bundesanstalt für Arbeit zeigt: Inklusion in der Arbeitswelt ist auch eine Notwendigkeit.

Zahl erwerbstätiger Menschen mit Behinderung stark gestiegen

Denn die Zahl der erwerbstätigen Menschen mit schwerer Behinderung ist in den letzten 15 Jahren stark angestiegen: Von bundesweit knapp 775.000 im Jahr 2005 auf aktuell rund 1,1 Millionen Menschen mit Behinderung, die einer Arbeit nachgehen. Ähnlich die Entwicklung in Bayern: Im Freistaat ist die Zahl der schwerbehinderten Beschäftigten von fast 35.000 auf derzeit über 50.000 gestiegen. Gut ein Viertel der Menschen mit Behinderung sowohl in Bayern als auch bundesweit arbeitet allerdings noch in entsprechenden Werkstätten, so die Statistik der Bundesanstalt für Arbeit.

Bisher Arbeitsmarkt zweiter Klasse

Christina Schätzl möchte nicht auf einen Job in einer Werkstatt reduziert sein. Sie möchte daher gerne selbst bestimmen können, wo sie ihre Stärken am besten einsetzen kann. Ein Ziel, dass sich auch die Organisatoren der inklusiven Jobmesse gesetzt haben: Menschen mit Behinderung sollen auch im sogenannten ersten Arbeitsmarkt eine Anstellung finden können, das heißt: ohne staatliche Zuschüsse. "Dazu ist es zum Beispiel aber notwendig, Vorurteile abzubauen und die Chancen aufzuzeigen, die der Einsatz von Menschen mit Behinderung für Betriebe bieten kann", so die Organisatoren auf der Internetseite der Stadt, auf der sie um Teilnehmer werben.

Inklusion: Wer unterstützt wen?

Was selbstverständlich klingt, ist es (noch) nicht. Auf Coaching-Tagen wurden sowohl inklusionswillige Arbeitgeber als auch die zukünftigen Arbeitnehmer mit Behinderung geschult, von Menschen mit einer Behinderung. Auch während der Jobmesse wird es noch mehrere Workshops geben. Unter anderem bietet der Bezirk Oberpfalz ein "Budget für Arbeit" an, um den Wechsel von einer Werkstatt in den freien Arbeitsmarkt zu erleichtern oder um die Kosten für eine Assistenz zu finanzieren, falls benötigt.

Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung: eine Investition

Auch Christina Schätzl weiß: Am Ende ist ihr Traum von einem Job einerseits eine Kostenfrage. Andererseits auch eine Investition in die Zukunft. "Wenn für mich ein Arbeitsplatz eingerichtet wird, dann ist das ja nicht nur für mich. Wenn ich mal nicht mehr arbeite, profitiert der nächste und dann wieder der nächste. Das wäre ein langfristiger Arbeitsplatz."