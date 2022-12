Erste Inklusions-Kletterhalle Deutschlands kurz vor Eröffnung

Gleiches Recht für alle beim Klettern und Bouldern

Auch, wenn überall noch gehämmert und gesägt wird – das Herzstück der Anlage ist so gut wie fertig. Die Routen in der Halle sind geschraubt, Zwischensicherungen montiert, überall hängen bereits bunte Griffe. Auch hier sollen sich alle wohlfühlen – egal mit welcher Eigenheit. Es gibt eine separate Halle für Gruppen und Kurse, bis zu 17 Meter hohe Kletterwände und eine tolle Boulderhalle mit Teppichboden, dass es nicht so laut wird. Fast 2.500 Quadratmeter Indoor-Kletterfläche wird die ganze Anlage umfassen. Im Sommer soll noch ein großer Außenbereich hinzukommen. An Extras stehen außerdem Sicherungsautomaten, Toprope-Stationen, spezielle Trainings- und Bewegungsbereiche, Kinderspielbereiche sowie Yoga- und Seminarraum in der Planung.

Überall befinden sich leichte und schwere Kletterbereiche nebeneinander. Niemand soll sich ausgegrenzt oder zurückgesetzt fühlen. Sektionsvorstand Natascha Haug sagt: "Bisher gibt’s in Kletterhallen die eine geneigte Wand und da rackern sich Menschen mit Behinderungen jahrelang ab. Wir haben in jedem Bereich geneigte Wände, die genau so oft umgeschraubt werden wie alle anderen, damit es auch dort abwechslungsreich bleibt. Gleiches Recht für alle."