Erste Impfdosen in Bayern angekommen

Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen sind die ersten Impfstoffdosen in Bayern eingetroffen. Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) nahmen die Impfdosen heute morgen in Erlangen in Empfang. Es handele sich um die Hälfte der für den Freistaat bestimmten ersten 9.750 Impfdosen, sagte Huml. Die übrigen Dosen sollten in München ankommen.

BR24 sendet morgen live vom Impfstart in Bayern ab 10.30 Uhr.

Lieferung kam mit Spezialtransport an

Der Impfstoff kam in Erlangen in zwei Kartons mit einem Spezialtransport an - er muss tiefgekühlt werden. Das Thermometer des Behälters zeigte Minus 85,4 Grad. Bewaffnete Polizisten begleiteten die Ankunft. Am 29. Dezember sollen weitere 97.000 Dosen in Bayern ankommen; am 31. Dezember werden 107.000 Impfdosen erwartet. Von Januar an sollen dann jede Woche rund 100.000 Dosen eintreffen.

Alle Impfzentren in Bayern sollen Impfdosen erhalten

Von München und Erlangen soll der Impfstoff, den die Firmen Biontech und Pfizer gegen das Coronavirus entwickelt haben, regional verteilt werden. Alle 99 Impfzentren in Bayern sollen erste Impfstoffdosen erhalten. Am Impfzentrum Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg werden am Mittag (13.45 Uhr) Sozialministerin Carolina Trautner und Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (beide CSU) zusammen mit Landrat Klaus Metzger die ersten Corona-Impfstoffe entgegennehmen.

Die ersten mobilen Impfteams rücken am Sonntag aus

Am Sonntag sollen die ersten mobilen Impfteams ausrücken, um vor allem in Senioren- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern zu impfen. Neben Heimbewohnern gehören die Mitarbeiter der Heime und medizinisches Personal auf Intensivstationen und in Notaufnahmen zu den ersten, die eine Impfung erhalten.

Impfung der ersten Prioritätengruppe voraussichtlich bis Ende Januar

Im Gesundheitsministerium wird damit gerechnet, dass die Impfung der ersten Prioritätengruppe bis mindestens Ende Januar dauert, wie ein Sprecher sagte. Wenn die nächste Gruppe geimpft werden kann, werde darüber umfangreich öffentlich informiert. Die bundesweit vereinbarte Prioritätenfolge werde strikt eingehalten. Wer nicht zur höchstpriorisierten Gruppe gehöre, sollte derzeit nicht versuchen, einen Termin zu vereinbaren, sagte der Sprecher. Die erste Gruppe der über 80-Jährigen würden rechtzeitig informiert, wie sie an ihr Impfangebot komme. Dazu würden die Menschen ab Anfang Januar angeschrieben.