Erste Hitzewelle erwartet: So rüsten sich Bayerns Kommunen

Die vermeintlich gute Nachricht vorne weg: Der Sommer ist definitiv da. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen in Bayern vielerorts über die 30-Grad-Marke. Doch nicht alle können sich über das hochsommerliche Wetter freuen – gerade für ältere Menschen und kleine Kinder kann Hitze schnell gefährlich werden.

Hitzeschutzpläne in bayerischen Städten

Um die Menschen vor Hitze zu schützen, rüsten sich viele Kommunen in Bayern mit speziellen Hitzeschutz-Plänen für trockene und heiße Sommertage. Vielerorts seien diese Konzepte bereits umgesetzt, so ein Sprecher des Bayerischen Städtetags.

Für die Landeshauptstadt München beispielsweise gibt es inzwischen interaktive Karten zu Trinkwasserbrunnen und zu kühlen Orten wie Parkanlagen, Grünflächen und öffentlich zugänglichen Innenräumen wie Kirchen. 90 Trinkwasserbrunnen spenden kostenlos Wasser. In Nürnberg vermittelt ein Hitzetelefon ab 30 Grad ehrenamtliche Unterstützung für Senioren. Unter anderem in Bayreuth, Würzburg, Straubing und Regensburg gibt es "Kühlräume" in öffentlichen Gebäuden für hitzeempfindliche Personen.

Was Bayerns Politik fördert – und kritisiert

Dass sich vor allem Städte stark aufheizen, liegt an den vielen versiegelten Flächen und am hohen Verkehrsaufkommen. "Wir arbeiten deshalb mit den Kommunen beim Thema Hitzeschutz eng zusammen und unterstützen sie bei der Ausarbeitung von individuellen Hitzeaktionsplänen und lokalen Maßnahmen", so Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). Die Landtags-Grünen kritisieren hingegen, dass ein Förderprogramm zum kommunalen Hitzeschutz eingestellt worden sei: "Ohne das nötige Geld wird ein erfolgreicher Hitzeschutz für die Menschen in Bayern nicht gelingen", so der Abgeordnete Patrick Friedl.

Die Wetteraussichten: Bis Samstag bleibt's heiß

Am Donnerstag werden es bis zu 29 Grad am unteren Main und am Bodensee, am Freitag dann bis zu 32 Grad – mit Sonne von früh bis spät. Für diese Temperaturen ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) subtropische Luft verantwortlich, die über eine südwestliche Strömung nach Bayern gelangt. Auch der Samstag wird laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit bis zu 33 Grad noch einmal heiß. Vor allem in Richtung Westen kann es zu ersten Schauern und Gewittern kommen.