Erste Hilfe trotz Corona: Maltester starten Kurzschulung

Erste Hilfe zu leisten, ist in Deutschland Pflicht. Verletzte und Helfer kommen sich dabei allerdings besonders nahe. Wie kann man helfen und sich wie die anderen in Zeiten von Corona dennoch vor Infektionen schützen? Die Malteser in Rosenheim haben jetzt eine Extra-Schulung organisiert, um diese Fragen zu klären.

Schulung bei den Maltesern in Rosenheim

Bernadette Müller sieht den Patienten am Boden liegen, geht aber nicht direkt hin. Erst dreht sie sich noch einmal um, holt Einweghandschuhe und eine Maske. Dabei ruft sie unentwegt: "Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ich komme gleich, gleich helfe ich Ihnen!"

Mülller arbeitet als Ausbildungsleiterin bei den Maltesern in Rosenheim und Miesbach. Ehrenamtlich ist sie außerdem für die Feuerwehr unterwegs und als "Forst Responder", also als Ersthelferin. Jetzt liegt vor ihr kein echter Patient. Sie spricht mit einer Übungspuppe. Vor ihr sitzen sechs Teilnehmer und schauen zu.

Schulung findet zum ersten Mal statt

Bayernweit werden zwar wieder Erste-Hilfe-Kurse durchgeführt - zum Beispiel für die, die eine Führerscheinprüfung machen müssen oder für Ersthelfer in einem Betrieb. In diesen ein- bis mehrtägigen Kursen wird mittlerweile auch der Eigen- bzw. Fremdschutz in Corona-Zeiten thematisiert. Eine eigene Schulung, die sich ausschließlich mit dem Infektionsschutz in der Ersten Hilfe beschäftigt, gibt es bislang aber noch nicht. "Da sind wir Trendsetter", sagt Müller.

Große Verunsicherung, was zu tun ist

Die Idee dazu kam ihr vor wenigen Wochen. Immer wieder hätten sich Bekannte an sie gewandt, erzählt sie. Immer wieder seien die gleichen Fragen aufgekommen: Darf ich noch helfen? Muss ich, wenn ich zu einer Risikogruppe gehöre? Was ist mit der Mund-zu-Mund-Beatmung? Ausschlaggebend für die Idee, den Kurs durchzuführen, sei dann eine Bekannte gewesen.

Sie sei eigentlich immer sehr hilfsbereit, habe aber eine Risikoperson in ihrem direkten Umfeld, erzählt Müller. "Sie war total verunsichert und wusste nicht mehr, was zu tun ist, ob sie überhaupt noch etwas tun darf." Das sei der Moment für Müller gewesen, in dem sie gesagt habe, "man muss die Leute aufklären, dass es wichtig ist, Erste Hilfe zu leisten - aber wie!"

Erste Hilfe ist Pflicht

Noch immer gilt: Erste Hilfe zu leisten, ist Pflicht. Wer nichts tut, macht sich strafbar. Es gibt aber aktive und passive Hilfe. Während man bei der aktiven Hilfe selbst eingreift, holt man bei der passiven Hilfe Unterstützung dazu, setzt zum Beispiel einen Notruf ab und leitet Passanten an, was zu tun ist. "Wie weit man gehen möchte", sagt Müller, "das muss jeder mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren." Also auch, ob man aktive Erste Hilfe leisten kann und möchte.

Für diese gelten in Corona-Zeiten einige Änderungen: So sollten Ersthelfer nun eine Maske aufsetzen. Einweghandschuhe sind schon seit Jahren in jedem Ersten-Hilfe-Set vorgesehen. Außerdem sollte man sich nicht mehr bis an den Mund des Verletzten vorbeugen, um zu kontrollieren, ob er noch atmet. "Es reicht, wenn das mit Abstand gemacht wird", sagt Müller.

Und zuletzt: Die Atemspende, also Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nasen-Beatmung, kann ausgelassen werden. Dann ist aber wichtig, die Herzdruckmassage durchgehend auszuführen. Am Ende sollte man Hände und Handgelenke gründlich desinfizieren und womöglich dem Notarzt seine Kontaktdaten hinterlassen. So kann man kontaktiert werden, wenn bei dem Verletzten später eine Infektion auftritt.

Teilnehmer sind zufrieden

Diese Abläufe werden in dem Seminar geprobt. Im Anschluss erklärt Müller den Teilnehmern zudem die Unterschiede zwischen verschiedenen Schutzmasken, die und die richtige Art, Hände zu desinfizieren. Nach den zwei Stunden sind die Teilnehmer zufrieden.

Stefan Heil etwa arbeitet beim technischen Hilfswerk und fährt dort auch regelmäßig Autobahndienste. Da habe er sich schon gefragt, wie er in diesen Zeiten reagieren würde, sagte er. Jetzt fühle er sich sicherer. "Das ist schon ein angenehmeres Gefühl. Das werde ich auch meinen Kameraden berichten und hoffen, dass es auch ihnen gut tut." Maik Ulbrich, ein weiterer Teilnehmer, sagt, die Auffrischung sei mal wieder gut gewesen. "Da merkt man auch wieder, wie hart das eigentlich ist."

Nächster Kurs in der kommenden Woche

Der Kurs findet unter strengen Hygienebedingungen statt. In der kommenden Woche will Müller wieder einen organisieren. Denn sie sagt: Es sei immer wichtig, dass die Leute hinschauen und aktiv werden - egal, ob es Corona-Zeiten sind oder nicht.