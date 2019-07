17.07.2019, 13:57 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Erste Hilfe für Sportlehrer: Rotes Kreuz Würzburg startet Kurse

Nach einem tödlichen Unfall in Hessen hat der Bundesgerichtshofs entschieden: Sportlehrer sind in besonderem Maße zu Erster Hilfe verpflichtet. Deshalb startet das Rote Kreuz in Würzburg jetzt ein neues Angebot: Erste-Hilfe-Kurse speziell für Lehrer.