Erste Helfer kehren aus dem Erdbebengebiet zurück

50 Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) sind am Mittwoch vergangener Woche in der Erdbebenprovinz Hatay eingetroffen. Mit dabei waren 16 Tonnen Gepäck: darunter Bergungsgeräte, Stromaggregate, eine Anlage zur Trinkwasseraufbereitung, ein Labor, Zelte, Decken und vier Suchhunde.

Stress nach der Ankunft im Erdbebengebiet

Auch der Münchner Stefan Wawrzinek ist im Erdbebengebiet mit dabei gewesen. Wawrzinek arbeitet hauptamtlich für das THW. In der Türkei war er mit sechs weiteren Kollegen für die Logistik des Hilfseinsatzes zuständig. Vor allem bei der Ankunft in einem Krisengebiet muss das Logistik-Team unter Hochdruck arbeiten: Die Helfer brauchen einen sicheren Platz, um ihr Camp aufzuschlagen. Verpflegung, Strom- und Trinkwasserversorgung müssen sichergestellt werden.

"Schlaf steht nicht im Fokus"

In rund 12 Stunden hatten Wawrzinek und Kollegen auf einer kleinen Anhöhe in der Nähe einer Universität, die das Beben nur leicht in Mitleidenschaft gezogen hatte, die Unterkünfte für die Bergungsteams des THW errichtet. "Schlaf steht bei solch einem Einsatz nicht im Fokus", berichtet Stefan Wawrzinek nach seiner Rückkehr in München und macht dabei einen müden Eindruck.

Rettung nach mehr als 100 Stunden unter Trümmern

Die THW-Teams waren in verschiedenen Schichten rund um die Uhr im Einsatz. Ein besonders bewegender Moment: Die Rettung einer 88-jährigen Frau mehr als 100 Stunden nach dem Hauptbeben. Laut Stefan Wawrzinek ist für das Überleben der Verschütteten auch die Witterung entscheidend. Die derzeitige Kälte im türkisch-syrischen Grenzgebiet sei zwar jetzt für die vielen Obdachlosen eine große Gefahr, weil die Menschen unterkühlen und sich schwere Atemwegsinfekte zuziehen. Doch Hitze wäre in den ersten Tagen für die Verschütteten problematischer gewesen, weil sie sehr schnell dehydrieren.

Versorgung der Obdachlosen nun im Mittelpunkt

In der Erdbebenregion steht in den kommenden Tagen und Wochen die Versorgung der zahlreichen Verletzten und Obdachlosen im Mittelpunkt. Mit Transportmaschinen der Bundeswehr hat das THW in den vergangenen Tagen weitere Hilfsgüter in die Türkei gebracht, darunter vor allem Geräte zur Stromerzeugung. Helfer Stefan Wawrzinek hat nach seiner Rückkehr jetzt einen Tag frei und Zeit, etwas Schlaf nachzuholen. Ein ausführliches Interview zu seinem Einsatz gibt es in der Abendschau am Mittwochabend.

"Schlimmste Naturkatastrophe seit 100 Jahren"

Deutschland stellte für die türkisch-syrische Erdbebenregion bisher Hilfsgüter für gut 8,4 Millionen Euro zur Verfügung. Die Zahl der Todesopfer in der Türkei und Syrien wurde zuletzt mit mehr als 40.000 angegeben. Experten gehen aber davon aus, dass sich diese Zahl noch deutlich erhöhen wird. Denn unter den Trümmern vermutet man noch viele weitere Opfer. WHO-Regionaldirektor Hans Kluge bezeichnete das Beben als schlimmste Naturkatastrophe in der Region seit einem Jahrhundert.