Erste Habichtskauz-Jungtiere außerhalb eines Nationalparks

Im Gebiet des Forstbetriebs Bodenmais sind zum ersten Mal Jungtiere eines Habichtskauzes außerhalb der deutschen Nationalparks dokumentiert worden. Das teilten die Bayerischen Staatsforsten in Regensburg am Dienstag mit.

Abgebrochener Baumstumpf diente als Nistplatz

Per Drohnenflug fanden die Forstwirte den Nistplatz. Er befand sich nicht in einem der Spezial-Nistkästen, die für den Habichtskauz aufgehängt worden waren, sondern in dem abgebrochenen Baumstumpf einer Buche. Ein Forstwirt hatte Ende Mai ein Alttier, einen Jungvogel und ein verletztes Jungtier entdeckt, das in die Obhut des Nationalparks gegeben wurde. Deshalb wurde in den angrenzenden Wäldern nach dem Brutplatz der Habichtskäuze gesucht.

Der Fund sei eine Bestätigung für das Naturschutzkonzept der Staatsforsten mit Biotopbaum- und Totholzkonzept. Dieses fördere die Entstehung und den Erhalt wichtiger Strukturen für Höhlenbrüter.

Nistkästen ersetzen fehlende Bruthöhlen

Auch im Nationalpark Bayerischer Wald brütet die Mehrheit der Habichtskäuze in Nistkästen, weil geeignete große Höhlen-Strukturen fehlen. Der Habichtskauz ist nach dem Uhu die größte Eule in Mitteleuropa. Seit 1926 galt die Art in Mitteleuropa als ausgestorben. Ab 1975 wurden Jungvögel aus Gehegen im Nationalpark ausgesetzt. Die erste Freilandbrut im Nationalpark gab es 1989. Seither hat sich dort eine kleine Population etabliert.