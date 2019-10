Erste Grippe-Fälle in Bayern - wer besonders gefährdet ist

Zahlreiche Menschen haben sich in Bayern schon mit der Grippe angesteckt. Eine Welle ist bisher aber nicht in Sicht. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen registrierte seit Anfang Oktober 89 Erkrankte im Freistaat.

Grippewelle beginnt meist im Januar

Erfahrungsgemäß beginnt die Grippewelle meist Anfang bis Mitte Januar, sagte LGL-Sprecher Aleksander Szumilas. Dies könne aber von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Die letzte Grippewelle war dieses Jahr in der zweiten Januarwoche ausgebrochen.

Was sind die Symptome der Grippe?

Im Gegensatz zu einem grippalen Infekt hat man bei der echten Grippe ein sehr starkes Krankheitsgefühl: Die Symptome treten plötzlich auf, mitunter innerhalb von einer Stunde; das Fieber ist meist (mit über 39 Grad Celsius) relativ hoch; dazu kommen Muskelschmerzen und manchmal auch Schnupfen.

Grippe oder Erkältung?

Bei einem grippalen Infekt herrscht der Schnupfen vor und man fühlt sich schlapp. Bei einer Influenza hingegen stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob man an diesem Tag in die Arbeit geht oder nicht, denn man kommt gar nicht aus dem Bett heraus.

Influenza kann tödlich enden

In akuten Fällen oder bei Vorerkrankungen kann eine Grippe zum Tod führen. Rund 45.800 registrierte Influenza-Fälle gab es laut Robert Koch-Institut (RKI) vergangene Saison in Bayern, darunter 111 Tote. Wie stark eine Grippewelle ausfällt, hängt laut Landesamt für Gesundheit unter anderem von den aktuell vorkommenden Virustypen, von der Immunität in der Bevölkerung sowie vom Wetter ab.

Grippe-Impfung: Für wen ist sie wichtig?

Experten empfehlen deshalb Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranken, Schwangeren sowie Personal in Krankenhäusern, Schulen und Pflegeeinrichtungen sich impfen zu lassen. Die beste Zeit dafür ist im Oktober und November, da erst einige Tage später der Impfschutz wirksam ist.

Genügend Impfstoff vorhanden

Wie viele Menschen sich bisher gegen die Grippe impfen haben lassen, kann das bayerische Gesundheitsministerium für die laufende Saison nicht beantworten. Engpässe beim Impfstoff wie in der vergangenen Saison befürchtet das Ministerium derzeit nicht.

Kleines ABC über Grippeviren

Es gibt viele verschiedene Grippeviren. Für Menschen sind Influenza A und B die wichtigsten Infektionsrisiken; Typ C kommt beim Menschen wesentlich seltener vor. Alle großen epidemischen Ausbrüche wurden vom Influenza Typ A verursacht. Epidemisch bedeutet, dass die Influenza innerhalb von kurzer Zeit massenhaft auftritt. Typ A ist klinisch gefährlicher als Typ B, weil sich dieser Virustyp besonders gut an den Menschen angepasst hat und sich somit leicht vermehrt.

Woher kommen eigentlich die Viren?

Influenzaviren sind zunächst Tierviren - Viren, die also teilweise bei den Tieren sehr verbreitet sind. Wasservögel sind die Tierart, die am meisten Influenzaviren mit sich herumträgt. Da sie jedoch schon mit ihnen aufwachsen, sind sie für sie selbst nicht gefährlich.

Warum die Grippe so gefährlich ist

Die Infektion führt zu einer beträchtlichen Sterblichkeitsrate, da sie wichtige Organe des Körpers befallen kann. Die Influenzaviren vermehren sich in den Schleimhäuten der oberen und unteren Atemwege. In der Regel beginnt die Infektion im Nasen- und Rachenraum. Die Möglichkeiten, wie die Viren weiterwandern, sind: