Erste Gottesdienste im Bistum Würzburg: Regeln schwer umzusetzen

Während zum Beispiel im Kiliansdom in Würzburg gestern eine Maiandacht unter Corona-Bedingungen gefeiert wurde, hat es in der Pfarreiengemeinschaft Dürrbachtal keine Andacht und auch keine Wort-Gottes-Feier gegeben. "Uns fehlt es an Helfern", sagt Pfarrer Sebastian Herbert. Die Kirche sei hergerichtet: In den Bänken seien Sitzplätze ausgewiesen und Markierungen seien angebracht worden, um die Abstandsregeln zu gewährleisten.

Nun sei man allerdings auf Helfer etwa aus dem Pfarrgemeinderat angewiesen, so Herbert: "Doch da sind viele selbst über 60 und gehören damit zur Risikogruppe." Heute stehe noch eine Besprechung mit den Haupt- und Ehrenamtlichen der Pfarreiengemeinschaft an. Herbert geht aber davon aus, dass ein Gottesdienst unter Corona-Bedingungen nicht stattfinden wird.

Zu wenig Platz, um Auflagen umzusetzen

In den Pfarreiengemeinschaften Mellrichstadt, Fladungen-Nordheim und Besengau Bastheim im Landkreis Rhön-Grabfeld sieht das ähnlich aus: Auch hier konnte gestern kein Gottesdienst stattfinden, weil Helfer fehlen. Und Pfarrvikar Paul Reder benennt ein weiteres Problem: die baulichen Gegebenheiten in den kleinen Kirchen auf dem Land. Immerhin gehören zu den Pfarreiengemeinschaften 22 Gemeinden mit ebenso vielen Kirchen.

Doch in nur drei von ihnen wären die strengen Hygieneauflagen überhaupt umzusetzen. Zu den Auflagen zählen Kirchenbänke, die von beiden Seiten zugänglich sind, ein breiter Mittelgang und zwei Zugänge, um einen Ein- und einen Ausgang zu markieren. "Die Auflagen sind so hoch, dass die Gremien zu dem Schluss gekommen sind, dass eine Umsetzung bei uns nicht möglich ist", so Reder.

Teilnehmer-Karten sorgen für Übersicht

"Wir haben Samstag, Sonntagvormittag und Sonntagabend einen Gottesdienst gefeiert", erzählt Pfarrer Franz Kraft aus der Pfarreiengemeinschaft Erlenbach am Main im Landkreis Miltenberg. Insgesamt seien aber nur 60 Gläubige zu den Gottesdiensten gekommen. "Es war ein guter Anfang. Wir müssen einfach erstmal testen, wie die Auflagen umzusetzen sind", so Kraft. Vier Ordner waren nötig, um den Einlass zu kontrollieren, die Plätze zuzuweisen und auf die Einhaltung der Vorschriften zu achten.

In der größten der vier Kirchen der Pfarreiengemeinschaft sind normalerweise 600 Plätze verfügbar. Nach Umsetzung der Abstandsregelungen können nun noch 75 Personen Platz nehmen. Die Gläubigen haben sich Teilnehmer-Karten im Pfarrbüro abgeholt, "damit wir einschätzen können, wie viele kommen werden."

Kiliansdom war gut besucht

Mit einer Maiandacht sind auch Gottesdienste im Kiliansdom in Würzburg wieder gestartet. Vorab hat das Team der Dompfarrei Markierungen angebracht und Sitzplätze ausgewiesen. Rund 100 Besucher kamen zur Andacht – sie wurden einzeln eingelassen und gezählt. "Das ist viel für eine Maiandacht", freut sich Dompfarrer Jürgen Vorndran.

Doch obwohl für die Dompfarrei viele hauptamtliche Mitarbeiter zuständig sind und zusätzlich eine Sicherheitsfirma Personal stellt, sieht Gemeindereferentin Alexandra Eck einen Personal-Engpass auf sich und ihr Team zukommen: "Das bereitet mir schon Bauchschmerzen. Und irgendwann müssen wir Ehrenamtliche einbeziehen." Ganz schwierig fände sie, Besucher am Eingang abweisen zu müssen, weil keine Plätze mehr frei seien.

Bischof fordert strenge Auflagen

Per Dekret hatte Bischof Franz Jung am 29. April verkündet, dass im Bistum Würzburg zwar wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden dürfen, allerdings nur unter Einhaltung von strengen Sicherheitsmaßnahmen. "Mir ist bewusst, wie viel Mehraufwand das mit sich bringen wird", sagt der Bischof. Erlaubt sind nur nichteucharistische Gottesdienstformen, also Wort-Gottes-Feiern ohne Kommunionspendung, die Feier der Tagzeitenliturgie und Andachten. Dass die Debatte emotional geführt werde, hatte Bischof Franz Jung erwartet: "Die Eucharistie ist ein hohes Gut. Sie ist Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens."