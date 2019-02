vor 5 Minuten

Erste "Fridays for Future"-Demonstration in Aschaffenburg

Für das Klima und gegen einen späten Kohleausstieg gehen heute ab 12 Uhr Schüler in Aschaffenburg auf die Straße. Die Veranstaltung ist die erste "Fridays for Future"-Demo in Aschaffenburg. Die Organisatoren rechnen mit rund 500 Teilnehmern.