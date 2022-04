Erste Freibäder in der Oberpfalz starten in die Saison

An diesem Wochenende öffnen in der Oberpfalz die ersten Freibäder ihre Pforten. Den Auftakt macht am Samstag (30.4., ab 9 Uhr) das Dünenfreibad am Monte Kaolino in Hirschau.

Start in Amberg und Nabburg

Am Sonntag, dem Maifeiertag, öffnet dann erstmals das Hockermühlbad in Amberg seine Pforten. Und auch das Freibad Perschen in Nabburg startet an diesem Tag in die Saison.

Wer an diesem Wochenende schon baden gehen will: Die Wetterbedingungen sind nicht ganz optimal. Laut Vorhersage wird es am Samstag und Sonntag maximal 17 Grad warm. Außerdem kann es am Sonntag örtlich auch einige Regenschauer geben.

Wöhrdbad öffnet nach Sanierung

In vielen anderen Kommunen in der Oberpfalz beginnt die Freibad-Saison heuer etwas später. Das Chamer Freizeitbad etwa öffnet erst in einer Woche, am 7. Mai. Am 14. Mai wird dann das Wöhrdbad in Regensburg wiedereröffnet. Dieses Freibad war seit 2020 geschlossen und wurde in dieser Zeit generalsaniert. Der Eckert Beach in Regenstauf und das Freibad Beratzhausen öffnen erst am 21. Mai.