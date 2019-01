Erste Feuerwehrleute aus Franken zurück aus Katastrophengebiet

Aus Fürth und dem Fürther Land halfen seit Montag 156 Einsatzkräfte mit 27 Fahrzeugen im Landkreis Berchtesgadener Land, zahlreiche Dächer von ihrer Schneelast zu befreien. Eigentlich sollte das Fürther Kontingent, bestehend aus Kräften der Feuerwehren und des Roten Kreuzes, bis zum Wochenende bleiben. Doch die Lage vor Ort in Marktschellenberg hatte sich schneller entspannt als erwartet. Deshalb wurden die Helfer nicht mehr benötigt, teilte die Fürther Feuerwehr mit.

Weitere Feuerwehrleute kehren heute heim

Auch die 135 Feuerwehrleute aus dem Nürnberger Land, die seit Montag in Berchtesgaden Dächer räumten, konnten gestern die Heimreise antreten. Das Kontingent der Feuerwehren aus Nürnberg und Erlangen ist heute früh von ihrem Einsatzort in Oberbayern Richtung Franken gestartet. Sie werden gegen Mittag zurückerwartet.

Zweiter Hilfszug in Lauf gestartet

Derweil ist in Lauf ein zweiter Hilfszug gestartet. Die 153 Feuerwehrleute mit ihren 27 Fahrzeugen wurden heute früh um sechs Uhr am Gerätehaus der Laufer Feuerwehr von Landrat Armin Kroder verabschiedet. Sie werden voraussichtlich bis Sonntag in Berchtesgaden bleiben.

Freundschaften entstanden

Aus dem Hilfseinsatz im Katastrophengebiet haben sich neue Freundschaften gebildet. Die Feuerwehrleute in Marktschellenberg haben sich über die Hilfe so gefreut, dass sie die Kameradinnen und Kameraden aus Fürth zu einem Grillfest im Sommer eingeladen haben.