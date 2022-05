Erste Europäische Rabbinerkonferenz kommende Woche in München

München und seiner florierenden jüdischen Gemeinde steht ein wichtiges Ereignis bevor: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER) vom 30. Mai an ihre alle zwei Jahre stattfindende Generalversammlung im Rahmen des Festjahres 1700 Jüdisches Leben in Deutschland in der bayerischen Landeshauptstadt abhalten. Motto der Veranstaltung: "Rabbinische Führung in Zeiten von Pandemie und Krieg".

Für drei Tage erwartet werden 200 Rabbiner, religiöse Führer und politische Entscheidungsträger aus Europa, Israel und den USA, die sich nicht nur zu aktuellen, das Judentum betreffenden Fragen austauschen wollen, sondern auch den Kontakt zur Jugend suchen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird die Konferenz zusammen mit dem Präsidenten der Europäischen Rabbiner Konferenz Pinchas Goldschmidt eröffnen.

"In Deutschland ist eine Wende spürbar"

Sie habe dafür gekämpft, dass solche Veranstaltungen in Deutschland stattfinden, betonte Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Für einen Rabbiner nach Deutschland zu kommen sei eine Herausforderung. Deshalb habe die Konferenz eine große Bedeutung, es sei eine neue Entwicklung nach der Shoa. Auch Menschen, die der Ausübung der Religion nicht so nahestünden könnten anlässlich der Konferenz mit der jüdischen Religion in Berührung kommen.

"Es ist ein Highlight, dass so viele Rabbiner hierherkommen. Das ist wichtig, denn jüdisches Leben, ist hierzulande doch weitgehend unbekannt. Wenn uns Rabbiner aus der ganzen Welt die Ehre geben, ist das für uns eine Auszeichnung" Charlotte Knobloch auf der Pressekonferenz.

Revival jüdischen Lebens in Deutschland - trotz wachsender Bedrohung

In Deutschland sei eine Wende spürbar, so Charlotte Knobloch. Auch der Bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle drückte seine große Freude darüber aus, dass durch die Europäische Rabbinerkonferenz, "eine der großen Weltreligionen" nach München komme. Jüdisches Leben sei wieder stark und die Konferenz ein wichtiges Zeichen - gerade in Zeiten, da der Antisemitismus, "durch den Brandbeschleuniger Internet" deutlich spürbar sei. 2021 war ein neuer Höchststand bei Angriffen auf Jüdinnen und Juden verzeichnet worden.

"Welcome a Rabbi": Rabbiner beantworten Schülerinnen und Schülern ihre Fragen

Auch Schulbesuche sind während der Konferenz geplant. Jede Frage an die Würdenträger zur jüdischen Religion soll erlaubt sein: "Es darf über Gott und Jesus genauso gefragt werden wie über Transgender oder den Nahostkonflikt", so der Frankfurter Rabbiner und Vorstand der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD) Avichai Apel auf der Pressekonferenz heute.

An 15 Grund-, Haupt- und Berufsschulen sowie Gymnasien und der Bundeswehrhochschule werden Schülerinnen und Schüler Gelegenheit haben, ihre Fragen zu stellen. Nur wo Dialog geführt werde, könnten Vorurteile abgebaut werden, so der Rabbiner. Zu den dunklen Kapiteln der jüdischen Geschichte in Deutschland will die Konferenz bewusst einen Kontrapunkt mit diesem Austausch setzen.

Ethik-Kodex soll die Tora für die Gegenwart erschließen

Auf der Europäischen Rabbinerkonferenz soll auch ein Ethik-Kodex beschlossen werden - eine Art Compliance Katalog, der die Tora, den ersten Teil der hebräischen Bibel, in die heutige Zeit übertragen soll. Dabei werden Fragen zum menschlichen Miteinander genauso geregelt wie der Umgang in Konflikten, Fundraising oder etwa Nähe- und Distanzregeln.

Drei Themen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung: die Wahrung der Religionsfreiheit, die Bekämpfung von Antisemitismus und Extremismus sowie die künftige Gestaltung des Gemeindelebens nach zwei Jahren Corona-Pandemie, auch im Lichte des Krieges in der Ukraine.

Weitere Themen der Konferenz sind neue Herausforderungen für die jüdischen Gemeinden in Kriegszeiten. Heute, so Rabbiner Apel, kämen Menschen, die die Ukraine zwangsweise verlassen müssten: "Wir wollen ihnen helfen und brauchen Rat und Hilfe von psychologischer Seite." Auch wie Gemeinden nach Corona-Zeiten wieder zusammenkommen können, wie man an Video-Konferenzen gewöhnte Menschen dazu animieren könne, wieder persönlich in die Gemeinden zu kommen, steht auf dem Programm.

💡 Konferenz der Europäischen Rabbiner

Die CER vertritt als Europäisches Rabbinat rund 1.000 Rabbiner und tritt für die religiösen Rechte der Juden in Europa ein. In der Verteidigung der Religionsfreiheit sowie der Förderung des interkulturellen und interreligiösen Dialogs mit Muslimen und Christen sieht die CER eine wichtige Aufgabe.