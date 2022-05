Erste Europäische Rabbinerkonferenz tagt in München

Mehr als 200 Rabbiner aus Europa, Israel und den USA treffen sich von Montag bis Mittwoch in München zur ersten Konferenz der Europäischen Rabbiner. Dabei geht es nicht nur um interne Glaubensfragen. Denn die jüdischen Gemeinden in Europa stehen vor großen Herausforderungen: Corona-Pandemie, Antisemitismus, Religionsfreiheit in Europa und der Krieg in der Ukraine. Eröffnet wird die Tagung von Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, Präsident der Konferenz Europäischer Rabbiner und Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Nicola Beer (FDP), Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments hält die Impulsrede.

Erste Rabbinerkonferenz wegen Corona verschoben

Wegen der Pandemie war das Treffen erst abgesagt worden, kann nun aber nachgeholt werden. Die Rabbiner wollen über Religionsfreiheit in Europa sprechen. Auf der Tagesordnung steht aber auch der Antisemitismus und die Frage, wie sich jüdische Gemeinden schützen können. Außerdem will die Konferenz der Europäischen Rabbiner bei ihrer Generalversammlung einen Ethikkodex verabschieden. Darin soll beispielsweise der Umgang mit Macht und Finanzen, aber auch Missbrauch und sexueller Belästigung geregelt werden.

Man wolle außerdem zeigen, was es bedeute, ein Geistlicher im 21. Jahrhundert zu sein, erläutert der Vorstand der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland, Avichai Apel, der Rabbiner in Frankfurt am Main ist. Er nannte den Besuch in Deutschland auch mehr als 75 Jahre nach dem Holocaust eine Herausforderung für manche Rabbiner. Die für Mittwoch geplante Gedenkstunde auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers in Dachau habe daher eine große Bedeutung.

Charlotte Knobloch erhält Preis für ihr Lebenswerk

Weil der Besuch Deutschlands für viele Rabbiner immer noch herausfordernd ist, ist es von großer Bedeutung, dass diese wichtige Konferenz orthodoxer Rabbiner in Deutschland stattfindet, sagt die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, die außerdem auch Gastgeberin der Tagung ist. Sie soll mit einem Preis für ihr Lebenswerk geehrt werden. Wichtig ist den Veranstaltern auch, nicht nur unter sich zu bleiben. Montagvormittag besuchen die Rabbiner 15 Schulen in München und stellen sich den Fragen der Schülerinnen und Schülern. Das offizielle Treffen wird dann am Nachmittag eröffnet und endet am Mittwoch mit einer Zeremonie in der KZ-Gedenkstätte Dachau.

Ukraine: Beten für den Frieden

Auch die jüdischen Gemeinden stellt der Krieg in der Ukraine vor große Herausforderungen. Obwohl der Oberrabbiner der Konferenz auch Oberrabbiner von Moskau ist, hält er sich bedeckt. "Rabbiner stehen für den Frieden", sagte Pressesprecher Oliver Rolofs dazu. Einen Tag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine teilte das Gremium mit, angesichts der wachsenden Instabilität in Osteuropa bete man für den Frieden in der Hoffnung auf eine Deeskalation der Lage.