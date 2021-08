Erste Ernte auf dem Weltacker Landshut

"Wir leben auf Pump"

Ähnlich ist es bei der Lebensmittelversorgung. Der Weltacker zeigt: Uns Menschen hier in Bayern und ganz Deutschland reichen diese 2.000 Quadratmeter nicht aus, die rechnerisch jedem Einzelnen weltweit zur Verfügung stehen. "Wir leben tatsächlich auf Pump" sagt Karg. "Wir müssen rund 700 Quadratmeter aus anderen Ländern einführen. Das heißt, wir nehmen diese 700 Quadratmetern anderen Menschen weg."

Das liegt auch an unseren Ernährungsgewohnheiten. Konkret am hohen Schweinefleischkonsum. Denn zwei Schweine brauchen die 2.000 Quadratmeter allein für ihre Mast, so die Weltacker-Initiatoren. Ähnlich problematisch sei die Bilanz bei Biosprit, erklärt Kathy Mühlebach-Sturm: "Wenn wir jetzt tatsächlich den gesamten Acker mit so einer Ölpflanze anpflanzen würden und daraus Sprit machen, dann kämen wir gerade mal 4.000 Kilometer weit. Hätten aber nichts zum Essen."

Enkelgerecht leben von der Fläche, die uns zur Verfügung steht

Der Weltacker in Landshut macht klar: Uns reicht die Fläche, die wir für Ernährung, Kleidung und Mobilität zur Verfügung haben, hinten und vorne nicht aus. Und die Zeit, umzusteuern, läuft uns davon. "Zu spät ist es nicht", meint Klaus Karg, von Beruf Maschinenbauingenieur. "Aber es ist höchste Eisenbahn. Wir leben schon viel zu lange von wesentlich mehr, als uns zusteht. Und dieses Projekt soll das eben aufzeigen. Und je mehr Menschen beginnen, darüber nachzudenken, desto mehr besteht die Chance, dass wir das umkehren. Dass wir enkelgerecht von der Fläche leben, die uns zur Verfügung steht."

Die Initiatoren vom Weltacker Landshut e.V. sorgen sich um die Ernährung künftiger Generationen. Sie machen bei Führungen auf dem ersten Weltacker Bayerns auf die Probleme aufmerksam. Und hoffen auf Nachahmer. Offenbar mit Erfolg: Denn im kommenden Jahr sollen auch Weltäcker in München und Nürnberg entstehen.