Erste Corona-Welle: Covid-19 war dritthäufigste Todesursache

Während der ersten Corona-Welle im Jahr 2020 ist Covid-19 die dritthäufigste Todesursache in Bayern gewesen. Wie das bayerische Landesamt für Statistik in Fürth anhand vorläufiger Daten mitteilt, starben zwischen März und Juni vergangenen Jahres mehr als 2.000 (2.236) Menschen an einer Corona-Erkrankung, ein Großteil davon im April. Bei 369 Todesfällen war laut der Statistikbehörde Covid-19 wohl nicht die direkte Todesursache, dennoch lag eine Corona-Infektion vor.

Corona-Pandemie forderte im April 2020 besonders viele Tote

Damit seien mehr als fünf Prozent (5,6 Prozent) aller Sterbefälle während der ersten Corona-Welle im Jahr 2020 auf Covid-19 als Grundleiden oder als Begleiterkrankung zurückzuführen. Allein im April war Covid-19 bei mehr als anderthalbtausend (1.581) Todesfällen im Freistaat die Todesursache.

Für einen generellen Anstieg der Sterbefälle um ein Fünftel im April 2020 im Vergleich zu den Jahren 2016 bis 2019 sei demnach die Corona-Pandemie maßgeblich mitverantwortlich, da zwölf Prozent der Todesfälle in diesem Monat auf eine Covid-19-Erkrankung zurückzuführen seien, so das Landesamt für Statistik.

Nur Herzerkrankungen und Demenz waren tödlicher als Covid-19

Noch tödlicher als Covid-19 waren während der ersten Corona-Welle im Jahr 2020 Herzkrankheiten und Demenz. An chronischen ischämischen Herzkrankheiten – also der dauerhaften Verengung der Herzkranzgefäße – starben 3.462, an Demenzerkrankungen 2.427 Menschen. Gleichzeitig gab es zwischen März und Juni mehr Corona-Tote als Todesfälle, die auf Herzinfarkte zurückzuführen waren (2.129 Menschen). Nach Erkenntnissen der Statistiker sind zudem Männer gefährdeter, an einer Corona-Infektion zu sterben als Frauen.

Landesamt für Statistik beobachtet Corona-Schwankungen

Das Landesamt für Statistik will in seinen Monatsberichten künftig weiterhin Corona-Erkrankungen als Todesursache berücksichtigen, um saisonale Entwicklungen sichtbar zu machen. Die Veröffentlichung der Daten erfolgt immer am Monatsende.

Informationen zur Todesursachen-Entwicklung während der zweiten Corona-Welle im Herbst 2020 wird es voraussichtlich erst im Herbst 2021 geben.