Erste Corona-Testzentren starten im Allgäu

In jedem Landkreis soll es laut einem Beschluss der bayerischen Staatsregierung am Ende der Sommerferien ein Corona-Testzentrum geben. Die ersten dieser Testzentren im Allgäu nehmen nun in diesen Tagen den Betrieb auf. Der Landkreis Oberallgäu und die Stadt Kempten haben sich dafür zusammengetan. Sie starten mit einem gemeinsamen Testzentrum an zwei Standorten: Kempten und Sonthofen.

Betrieb der Testzentren durch Ehrenamtliche

Der Betrieb in Sonthofen beginnt heute, in Kempten geht es in der kommenden Woche los. Die Organisation und den laufenden Betrieb übernehmen zunächst das Technische Hilfswerk und die Johanniter Unfallhilfe mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, teilte das Landratsamt Oberallgäu mit. Wer danach das Testzentrum betreiben wird, soll in den nächsten drei Wochen abschließend geklärt werden.

Corona-Test in Lindau auch ohne Termin

Auch in Lindau beginnt heute der Betrieb im neuen Testzentrum. In Zukunft werden dort an jeweils vier Tagen pro Woche Corona-Abstriche vorgenommen. Während man in Sonthofen und Kempten ohne Termin nicht getestet wird, muss man sich in Lindau vorher nicht anmelden. Betrieben wird das Zentrum dort von der Firma Allgäu Medical Service.

Testergebnis digital nach 24 Stunden

Wer sich testen lässt, bekommt einen QR-Code. Mit diesem kann das Ergebnis des Tests nach 24 Stunden abgefragt werden. Positive Testergebnisse werden außerdem automatisch an das Gesundheitsamt übermittelt. Das Landratsamt Lindau weist aber explizit darauf hin, dass im Lindauer Testzentrum niemand getestet wird, der bereits deutliche Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist.

Kein Test mit Covid-Symptomen

Zu den häufigsten Symptomen zählen Fieber, trockener Husten, Müdigkeit, aber auch Halsschmerzen, Kopfschmerzen und eine Störung des Geschmacks- und Geruchssinns. Übelkeit und Erbrechen können ebenso auftreten wie Atemnot. Wer deutliche Symptome bei sich feststellt, sollte laut Landratsamt Lindau unbedingt Kontakt mit dem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst aufnehmen.

Öffnungszeiten und Terminvereinbarung online

Das Testzentrum in Lindau ist Montag, Mittwoch und Freitag von 17.30 bis 19.30 Uhr geöffnet, außerdem an Sonntagen von 10 bis 13 Uhr. Die beiden Testzentren in Sonthofen und Kempten haben jeweils von Montag bis Freitag geöffnet. Dabei wechseln sie ab, welches Zentrum vormittags und welches nachmittags geöffnet hat. Die Öffnungszeiten vormittags sind von 10 bis 14 Uhr, nachmittags von 16 bis 20 Uhr.

Der Landkreis veröffentlicht online, welches Testzentrum wann geöffnet hat. Auch einen Termin kann man online vereinbaren.