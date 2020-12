Erste Corona-Impfungen für Senioren in Unterfranken

25 Bewohner des Senioren-Zentrums in Bergtheim im Landkreis Würzburg waren die ersten Menschen in Unterfranken, die von mobilen Impfteams gegen das Coronavirus geimpft wurden. Nach Angaben des Landratsamts waren danach Senioren in einer Einrichtung in Estenfeld an der Reihe. 100 Impfdosen sind zunächst für Senioren in Stadt und Landkreis Würzburg vorgesehen. 100 weitere Dosen sind für das Klinikpersonal der Intensivstationen des Universitätsklinikums Würzburg eingeplant.

Impfung in Unterfranken zunächst für Senioren

Auch andere Regionen in Unterfranken planen Impfungen zunächst in den Seniorenheimen. Nach Angaben des Landratsamts Aschaffenburg soll zunächst im Seniorenwohnen Alzenau, im Senioren-Wohnstift St. Elisabeth und in der Seniorenresidenz Elisa in Aschaffenburg geimpft werden.

Über 50 Senioren in Bad Kissingen geimpft

Das Landratsamt in Bad Kissingen teilte mit, dass die ersten Impfdosen in Senioreneinrichtungen in Bad Kissingen und Bad Bocklet verimpft werden. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks waren 52 Bewohner des Seniorenzentrums St. Elisabeth die ersten Geimpften im Raum Bad Kissingen.

Jeweils 100 Impfdosen für Senioren in Kitzingen und Main-Spessart

Ähnlich geht der Landkreis Kitzingen vor. Laut dem Landratsamt in Kitzingen soll ein Großteil der ersten 100 Impfdosen in Senioren-Einrichtungen eingesetzt werden. Ein kleiner Teil soll im Impfzentrum in der Klinik Kitzinger Land verwendet werden. Nach Angaben des Klinikums Main-Spessart sollen dort ebenfalls zunächst Senioren in Pflegeheimen geimpft werden.

Zunächst 1.200 Impfdosen für Unterfranken

Noch vor Silvester sollen größere Mengen Impfstoff in Unterfranken ankommen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag waren die ersten 1.200 Impfdosen für Unterfranken geliefert worden. Zentrale Lagerstätte in Unterfranken ist das Universitäts-Klinikum in Würzburg. Laut dem Bayerischen Gesundheitsministerium stehen vorerst für jeden Landkreis und kreisfreie Stadt 100 Impfdosen zur Verfügung.