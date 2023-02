Erste Blutspendezentrale Bayerns vor 75 Jahren in Würzburg

Vor 75 Jahren startete die für viele Patienten in Würzburg die lebenswichtige Arbeit mit Blut und Blutprodukten. Mitarbeiter der Chirurgischen Klinik der Uni Würzburg stellten ihre erste Blutkonserve her. Das war im Jahr 1948. "Das Blut wurde damals in Stanzzylindern gesammelt, die – aus heutiger Sicht kaum mehr vorstellbar – mit einem Wattebausch verschlossen waren", berichtet Professor Markus Böck, der Facharzt für Transfusionsmedizin am Uniklinikum Würzburg (UKW). Heute zählt das Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Hämotherapie zu den zentralen Einrichtungen des Uniklinikums Würzburg.

Erste Blutspendezentrale Bayerns

In den zurückliegenden 75 Jahren entwickelte sich das Blutspende- und Bluttransfusions-Zentrum stetig weiter. Technischer Fortschritt und die Einführung moderner Geräte spielten dabei eine wichtige Rolle. So kamen 1950 an der Uniklinik erstmals Vakuumflaschen für die Blutspende zum Einsatz. Von dieser Zeit an gab das UKW Konserven auch an andere Kliniken ab und fungierte damit als erste Blutspendezentrale in Bayern.

Zur Themen-Seite: Das Wichtigste über Blut

In den 1960er Jahren wurde die präparative Plasmapherese eingeführt und an der Würzburger Uniklinik Blutplasma gewonnen. Bei diesem Verfahren wird außerhalb des Körpers die Plasmafraktion von den Blutzellen abgetrennt. Die Spenderin oder der Spender erhält die Blutzellen zurück, das Plasma wird gesammelt. "Mit diesen Entwicklungen zählte das Uniklinikum Würzburg seinerzeit zu den bundesweiten Vorreitern der Transfusionsmedizin", erklärt Böck.

1977 schaffte die Blutspendezentrale, jetzt "Abteilung für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie", den ersten Zellseparator für Plasmaaustauschbehandlungen und sogenannte therapeutische Zytapheresen an. Bei therapeutischen Zytapheresen lassen sich gezielt Plasma oder bestimmte zelluläre Bestandteile aus dem Blut von Patienten entfernen. Diese Methode kommt bei Autoimmunerkrankungen aber auch bei Leukämie-Formen zur Anwendung.