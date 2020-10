Erste Bilanz der neuen Polizei-Fahrradstreifen in Landshut

Die Polizei in Landshut zieht heute eine erste Bilanz über die vor einem halben Jahr neu eingeführten Fahrrad-Streifen. Sie sollen die Polizeiarbeit in der größten Stadt Niederbayerns verbessern.

Polizeibeamte sind mit E-Bikes unterwegs

Seit einem halben Jahr gehören sie zum Stadtbild in Landshut: Die Fahrrad-Streifen der Polizei. Mit E-Bikes sind Beamtinnen und Beamten auf zwei Rädern unterwegs. Und das nicht nur auf dem autofreien Teil der Mühleninsel mitten in der Stadt. Sondern auch in der Alt- und Neustadt sowie in den teils autofreien Gassen dazwischen. Ebenso auf den großen Fahrradwegen. Sie sollen die Stadt noch sicherer machen, aber auch den Fahrradverkehr selbst besser kontrollieren.

Erste Bilanz nach einem halben Jahr

Heute wird die Landshuter Polizei eine erste Bilanz ziehen, was die Fahrradstreifen nach einem halben Jahr wirklich für die Polizeiarbeit gebracht haben.