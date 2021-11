Erste Bestattungen ohne Sarg und nur im Leintuch in Bayern

Der Münchner Westfriedhof ist ein ungewöhnlicher Ort für eine Pressekonferenz. Der graue Novembertag aber passt zum Thema: Bestattung ohne Sarg. Heino Jahn, Leiter der Städtischen Friedhöfe München, nennt es eine "Selbstverständlichkeit", dass es in einer "weltoffenen Stadt" nun seit 1. April möglich sei, "sich im Leichentuch, ohne Sarg bestatten zu lassen. Es ist ein Zeichen der Integration, und es muss auch ein Zeichen der Normalität sein."

Neben ihm stehen fünf Männer, eingehüllt in schwarze lange Mäntel, mit Hut und Handschuhen. Sie haben einen Holzsarg herangerollt. Der Transport der Leiche zum Grab findet nämlich nach wie vor wegen der Hygiene im Sarg statt. Gezeigt wird die Bestattung an einer Puppe, ein Meter 75 groß, 80 Kilo schwer.

Vorsichtig heben die Männer den in Leinen gewickelten Leichnam heraus und senken ihn in der Erdgrube ab. Eine der größten Herausforderungen war dabei, einen Leinenstoff zu finden, der nicht reißt und schnell verrottet. Mit Fragen wie diesen hatte sich in den letzten Monaten ein Gremium beschäftigt. Mit dabei: Vertreter der Stadt München, muslimische Gläubige und auch der muslimische Bestatter Salih Güler. Er findet: Die Stadt hat eine Vorbildfunktion: "Weil viele Städte auf München schauen, muss das hier korrekt ablaufen."

Drei sarglose Bestattungen

In den letzten Wochen wurden mit seiner Hilfe schon drei Muslime in München sarglos beerdigt. Einer der Ersten war der Vater von Deniz Dedeoglu, der mit 64 Jahren an Krebs starb. "Mein Vater hat schon zu Lebzeiten gesagt, dass er gerne bei seinen Kindern beerdigt werden wollte, also hier in München, und natürlich auch nach der islamischen Tradition", sagt der Sohn.

Sein Wunsch wird erfüllt. Ohne Sarg verwest der Körper schneller – so wird der Tote schneller bereit für sein neues Leben, glauben Muslime. Ganz wichtig nach islamischem Ritus: Die Ausrichtung Richtung Mekka. Deswegen haben die Friedhofsmitarbeiter den Boden des Grabs vorher abgeschrägt. Über den Leichnam wird noch ein Brett gelegt, um Luft für die Verwesung zu schaffen und den Leichnam vor Beschädigungen beim Verfüllen zu schützen. Nach den Worten von Bestatter Salih Güler würden nach dem Vorbild München inzwischen auch andere Städte wie Erlangen ihre Satzung ändern und sarglose Bestattungen anbieten.

Erste Kommunen folgen dem Münchner Modell

Denn in Bayern darf jede Kommune selbst entscheiden, ob sie ihre Friedhofssatzung dahingehend ändert. Friedhofsleiter Jahn ist besonders wichtig zu betonen: Die Möglichkeit einer sarglosen Bestattung gibt es nicht nur für Muslime. "Es gilt das gleiche Recht für alle: Jeder Mensch, der sich zu Lebzeiten dafür entscheidet, im Leichentuch bestattet zu werden, der kann bei uns sarglos bestattet werden."

München hat aktuell auf drei Friedhöfen die Voraussetzungen für insgesamt 180 sarglose Bestattungen nach islamischem Ritus geschaffen. Geht man von einem muslimischen Bevölkerungsanteil von vier bis fünf Prozent in Bayern aus, könnten in Zukunft etwa 4.000 Verstorbene pro Jahr ohne Sarg beigesetzt gesetzt werden. Etwa ein Viertel der hier lebenden Muslime wünsche sich aber weiterhin noch eine Überführung in die Heimat, schätzt der Bayerische Bestatterverband.