Bad Königshofen: Alle Schulen und Kitas bis Freitag geschlossen

Aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen bleiben in Bad Königshofen im Landkreis Rhön-Grabfeld sämtliche Schulen bis zum Freitag geschlossen. Das teilte das Landratsamt in Bad Neustadt am Dienstagabend mit. Gleiches gilt für Kindergärten und Kindertagesstätten. Damit ist die rund 6.000 Einwohner zählende Stadt die erste Stadt in Bayern, die im neuen Schuljahr zu solch drastischen Maßnahmen greift.

Acht Schulen bleiben zu

Die Schließung betrifft acht Schulen und einen Hort: die Grundschule Bad Königshofen, die Hauptschule Bad Königshofen, die Realschule Bad Königshofen, das Gymnasium Bad Königshofen, den Schülerhort Bad Königshofen, die Kreismusikschule Bad Königshofen, die Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen, die Grundschule Untereßfeld, sowie die Irena-Sendler-Schule Großbardorf.

Neun Kitas geschlossen

Außerdem sind folgende Kindertageseinrichtungen geschlossen: der Kindergarten Bad Königshofen, der Kindergarten Eyershausen, der Kindergarten Merkershausen, der Kindergarten Aubstadt, der Kindergarten Herbstadt, der Kindergarten Sulzdorf an der Lederhecke, der Kindergarten Trappstadt der Kindergarten Wülfershausen, sowie die heilpädagogische Tagesstätte Eyershausen.

Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen

Zunächst hatte das Landratsamt ein Besuchsverbot für alle Alten- und Pflegeheime in Bad Königshofen bis Mittwoch angeordnet. Wie lange dieses gilt, ist derzeit unklar. Von den Corona-Fällen ist auch die Werkstatt einer Behinderteneinrichtung im Landkreis betroffen. Diese wurde ebenfalls vorerst geschlossen. Die Bewohner der Wohnheime sowie die Mitarbeiter der Einrichtung wurden unter häusliche Quarantäne gestellt.

Wie das Landratsamt darüber hinaus bekannt gab, wurde das Nachholspiel in der Regionalliga zwischen dem TSV Aubstadt und dem VFR Garching abgesagt.

Schutz aller Bürger

"Unser größtes Anliegen war es, derartige Schritte zu vermeiden, allerdings muss nun die Sicherheit und der Schutz aller Bürger und Bürgerinnen oberste Priorität haben", wie Bürgermeister Thomas Helbling (CSU) auf der Website von Bad Königshofen mitteilte.

Das Landratsamt reagiert mit diesen Maßnahmen auf die Vorgaben aus dem Rahmen-Hygieneplan des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, sofern die örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden aus Gründen des Infektionsschutzes Verschärfungen für erforderlich halten.

Hochzeitsfeier als Ausgang der Infektionen

Ausgang für die derzeit steigenden Neuinfektionen im Landkreis Rhön-Grabfeld ist eine Hochzeitsfeier, die am 12. September im Raum Bad Königshofen stattgefunden hat. Von den 78 Gästen haben sich insgesamt 17 mit dem Coronavirus infiziert. Laut Landratsamt wurden anschließend 400 Kontaktpersonen ermittelt. Davon sind bisher 270 getestet worden. Zwölf der Corona-Tests fielen positiv aus. Damit sind bis dato insgesamt 29 positive Corona-Fälle auf die Hochzeitsfeier zurückzuführen. Heute wurden weitere Abstriche genommen. Weitere Kontaktpersonen müssten noch ermittelt werden, heißt es vom Landratsamt. Dafür haben die Behörden die Unterstützung von zehn Soldaten. Laut Landratsamt sind im Landkreis Rhön-Grabfeld aktuell 30 Personen an Covid-19 erkrankt. Nicht alle Infektionen seien aber auf die Hochzeitsfeier zurückzuführen. Laut dem Landratsamt sind aktuell im ganzen Landkreis 30 Personen an Covid-19 erkrankt (Stand: 22.09, 10.30 Uhr).