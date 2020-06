Erste Ballettproben am Nürnberger Staatstheater

Noch liegen weite Teile der Kulturlandschaft brach. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels, denn nächste Woche dürfen Theater und Konzerthallen wieder öffnen. Allerdings mit Abstandsregeln und deutlich reduziertem Publikum. Maximal 50 Personen sind in geschlossenen Räumen erlaubt, im Freien bis zu 100. Doch trotz aller Maßnahmen: die Künstler freuen sich – so auch Choreograph Goyo Montero vom Nürnberger Staatstheater.

Erste Proben am Nürnberger Staatstheater

Proben und Tanzen wie vor Corona wird es so schnell für das Ballett–Ensemble am Staatstheater in Nürnberg nicht geben. Neben Choreograph Goyo Montero sind aber auch die Tänzer froh, dass für sie die Zwangspause vorbei ist. Weil einige Tänzer sich als Paare zusammengeschlossen und in Quarantäne begeben haben, dürfen sie jetzt unter den gegebenen Hygiene–Regeln sogar miteinander tanzen.

Spielsaison startet im September

Ballett–Direktor Goyo Montero hofft, dass es bald einen Termin gibt, an dem das Ensemble wieder auf die Bühne darf. Der Kontakt mit dem Publikum fehle. Die nächsten Aufführungen in der neuen Spielsaison sind ab September geplant. Ob sie dabei so kraftvoll und ausdrucksstark werden dürfen wie vor Corona, ist noch unklar. Dennoch arbeitet der Ballett–Direktor daran.

Auf verschiedene Szenarien vorbereitet

Das Staatstheater Nürnberg muss für die neue Spielzeit unterschiedliche Szenarien planen. Neben den regulären Spielplänen wurden spezielle Corona–Konzepte erstellt, sagt Intendant Jens-Daniel Herzog. Das sei zwar aufregend, aber auch sehr anspruchsvoll.

Künstlerische Häppchen im Freien

Ab Ende Juni will das Staatstheater Nürnberg die Wartezeit bis September mit künstlerischen Häppchen im Freien überbrücken. Darunter sind vielleicht auch kleinen Auszügen aus den geplanten Neuinszenierungen des Ballett–Ensembles.