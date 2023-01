Erste automatisierte Dorfladenbox Niederbayerns in Pfarrkirchen

Dorfladenbox-Familie umfasst fast 40 Lieferanten

Fast 40 Lieferanten aus der Region sind es mittlerweile. An der Wand hängt ein gezeichneter Baum mit der Dorfladenbox-Familie von Pfarrkirchen. Jeder Betrieb hat seine eigene Geschichte, zum Beispiel "Melanies Delikatessen". Die gelernte Köchin Melanie Pichlmeier hat sich gerade erst selbstständig gemacht mit ihren Gerichten im Glas.

Die Dorfladenbox ist ein Weg, dass die Idee der Pfarrkirchnerin klappen kann: "Ganz wichtig war mir, dass ich die regionalen Produkte hernehme, dass ich weiß, wo es herkommt und wie es verarbeitet wird. Das will ich so an die Leute weitergeben." Für sie ist die Box ein wichtiger Teil, bekannter zu werden - ohne großen Aufwand. Pichlmeier beliefert nun auch einen Kindergarten, im regionalen Supermarkt und Hofladen bekommt man ihre Einweck-Gläser, zum Beispiel mit Chili con und sin Carne, Gemüsecurry oder Saures Lüngerl.

Produkte einbuchen geht "voll easy mit der App"

Bis jetzt sind die Produkte in der Dorfladenbox sehr gefragt, denn sie und ihr Partner Siegi Dickl müssen den Kühlschrank in der Box häufig auffüllen. Die App benachrichtigt sie, dass etwas leer ist. Auch die Kunden können in der App jederzeit einsehen, wieviel gerade von was da ist. Das Einbuchen ist unkompliziert für die Lieferanten, sagt Melanie Pichlmeier und bucht binnen Sekunden zwei Saure Lüngerl ein: "Das ist voll easy mit der App."

Alles geht natürlich nicht automatisch, hinfahren und einräumen muss man schon noch selber. Vor Weihnachten musste er sogar täglich seinen Käse im Kühlregal auffüllen, sagt Josef Altmannshofer von der Schlickinger Milchwerkstatt. Auch er ist Fan von der App: Er kauft jedes Mal auch selber ein, wenn er schon da ist und probiert sich durch das Sortiment. Martin Schwinghammer vom Landgasthof Schwinghammer mit eignem Bio-Betrieb sieht auch Vorteile durch den Standort: "Das ist eine halbe Stunde weg, das kann man noch fahren und wir können hier einfach wieder mehr Kunden erreichen."