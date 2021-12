Erste Amtszeit: Nürnberger Christkind nimmt viel Positives mit

Abstand halten und alle Termin im Freien – das ist die Regelung, die das Nürnberger Christkind Teresa Windschall genauso wie alle anderen Teilnehmenden beachten müssen. So auch bei ihrem Termin beim Martha-Maria-Krankenhaus in Nürnberg. Die Pflegerinnen und Pfleger, die vor dem Eingang der Klinik stehen, freuen sich trotzdem riesig, dass das Christkind vorbeischaut. Der hauseigene Posaunenchor empfängt die 17-Jährige – so kommt Weihnachtsstimmung auf, auch bei den Patienten, die vom Fenster aus lauschen. Dann spricht sie den berühmten Prolog und in den strahlenden Gesichtern ist zu erkennen, dass das Christkind eben ein Hoffnungsträger ist. Gerade in diesen Zeiten, dessen ist sich Teresa Windschall auch bewusst. Dass sie die Menschen nicht umarmen darf, fällt ihr dennoch schwer, sagt sie.

Weniger Termine, viele tolle Eindrücke

Mehr als 80 Termine hat sie schon gehabt, in Kitas und Altenheimen. Unter normalen Bedingungen wären es etwa 100 mehr gewesen. Langweilig wurde Teresa Windschall dennoch nie. Auch wenn sie mal längere Pausen hatten, versuchte sie nicht, sich auszuruhen, sondern zum Beispiel etwas zu lesen, um möglichst in der Rolle zu bleiben, erzählt sie.

Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr die Termine vor den Pflegeeinrichtungen. "Die alten Menschen, die erinnern sich da vielleicht noch viele Jahre daran, dass das Christkind vorbeigekommen ist", sagt die 17-Jährige. Auch bei den Kindergärten hat sie vieles mitnehmen können. Durch die Fragen der Kinder habe sie auch immer besser in ihre Rolle als Christkind gefunden.

Auftritt im Fernsehen

Ein Highlight war für sie der Auftritt in der Sternstunden-Gala im BR Fernsehen. Hier durfte sie als frohe Botschafterin zwei Spendenschecks an Moderatorin Sandra Rieß überreichen. Einen aus Nürnberg und einen aus Regensburg, insgesamt 450.000 Euro für Kinder in Not.

Auch wenn sie viele positive Momente aus ihrer ersten Amtszeit mitnimmt – es gab auch Schattenseiten. Gerade die Absage des Nürnberger Christkindlesmarktes findet Teresa Windschall besonders traurig. Nicht, weil sie den Prolog nicht sprechen konnte. Vielmehr habe es sie geschmerzt zu sehen, wie die Schausteller alles aufgebaut hatten, nur um es dann wieder abbauen zu müssen.

Termine bis Weihnachten

Bis an Heiligabend um 12.00 Uhr hat das Nürnberger Christkind noch Termine. Danach kann sie ein bisschen entspannen. Auch wenn Teresa Windschall gerade eigentlich ziemlich gut in ihrer Rolle drin sei und gerne noch ein bisschen weitermachen würde, sagt sie. Trotzdem freut sie sehr auf Weihnachten, dass sie zusammen mit ihrer Familie feiert.

Die Zeit von ihrer Nominierung als Christkind bis jetzt sei so schnell verfolgen, dass sie noch gar nicht alles realisieren konnte, was bisher geschehen sei, erzählt sie. Insgesamt sei es eine sehr schöne erste Amtszeit gewesen. Vielleicht klappt es dann im kommenden Jahr auch mit dem Prolog auf der Empore der Nürnberger Frauenkirche und der Eröffnung des Christkindlesmarkts.