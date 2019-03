Erstaufnahme: Innenminister Herrmann kommt Mering entgegen

Hochzufrieden zeigten sich der Landrat des Landkreises Aichach-Friedberg und der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko (CSU) über ein Gespräch mit dem Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann zur geplanten Erstaufnahmeeinrichtung in Mering. Konkret ging es darum, dass in Mering eine Außenstelle des Ankerzentrums in Donauwörth entstehen soll. Dies hatte zu starken Diskussionen und Protesten in der Marktgemeinde geführt.

Herrmann will Meringer Forderungen entgegenkommen

Bei dem Gespräch mit Innenminister Herrmann wurden nun vier konkrete Punkte vereinbart, die den Forderungen der Meringer entgegenkommen sollen. Laut dem Landtagsabgeordneten Tomaschko soll bei der Belegung der Erstaufnahmeeinrichtung demnach nicht ans mögliche Limit gegangen werden. Konkret heißt das, dass die Zahl von 176 Menschen, die maximal in der Einrichtung untergebracht werden können, nicht erreicht werden soll.

24-Stunden-Sicherheitsdienst für die Erstaufnahme

Auch den Sicherheitsbedenken der Meringer soll stärker Rechnung getragen werden. Deshalb wird der Zugangsbereich zur Einrichtung verlegt, die Erstaufnahme wird videoüberwacht und ein Sicherheitsdienst soll rund um die Uhr vor Ort sein. Auch die Polizeiinspektion in Friedberg soll gestärkt werden und vor Ort präsent sein. Landrat Klaus Metzger hofft, auch nach den Erfahrungen in den anderen Erstaufnahmeeinrichtungen, dass das Zusammenleben in Mering mit diesen Maßnahmen sehr vernünftig und friedlich wird ablaufen können.

Unterbringung für politisch verfolgte Familien

Auch wer in der Meringer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht wird, wurde bei dem Treffen mit Innenminister Herrmann konkretisiert. Zielgruppe seien schwerpunktmäßig Familien aus der Türkei, die dort politische Verfolgung fürchten müssen, also den im Grundgesetz zentralen genannten Asylgrund erfüllen.

Laut Landrat Metzger wurde außerdem vereinbart, dass durch die Asylsuchenden die Schulen in der Umgebung nicht belastet werden sollen und auch die Kitas nur in geringem Umfang. Dies sei dadurch möglich, dass die Asylverfahren kurz seien. Außerdem solle für die Übergangszeit versucht werden, auf dem Gelände eine Unterbringungsmöglichkeit für die Kinder zu schaffen.

Mering soll mehr sozialen Wohnraum bekommen

Einer der wichtigsten Punkte für Landrat Klaus Metzger ist allerdings die Entwicklung, die durch die Erstaufnahme in der Marktgemeinde vorangebracht werden soll. Seit über 15 Monaten ringe der Landkreis darum, Wohnungen in der Hartwaldstraße in Mering für soziales Wohnen bereit zu stellen – bislang sind auch dort Asylbewerber untergebracht. Dieses Vorhaben sei bislang an der Ministerialbürokratie gescheitert, so Landrat Metzger.

Bei dem gestrigen Gespräch habe Innenminister Herrmann nun deutlich den Auftrag gegeben, dass dies innerhalb weniger Wochen vorbereitet sein müsse. Die Wohnungen könnten dann sozialbedürftigen einheimischen Familien zur Verfügung gestellt werden. Somit würden 96 Asylsuchende weniger in Mering untergebracht und der Wohnungsmarkt entlastet. Metzger hofft nun, dass diese vier Punkte dazu führen, dass wieder vernünftig über die Erstaufnahmeeinrichtung in Mering diskutiert werde.