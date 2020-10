Erst verboten: Wegen Corona große Nachfrage nach Heizstrahlern

Sie sind das neue Toilettenpapier: Heizstrahler in allen Facetten. Um möglichst warm durch die Corona-Outdoor-Saison zu kommen, schaffen sich Gastronomen und auch Privatleute Heizstrahler an. Von Heizpilzen bis hin zu Heiztischen ist einiges dabei. In einem Großmarkt in Regensburg hat sich die Nachfrage nach eigenen Angaben nahezu verdoppelt. Einen Heizpilz mit Gas betrieben bekommt man für den privaten Gebrauch ab 70 Euro. Für die Gastronomie geht es ab 100 Euro los.

Heizpilze mit Gas lange Zeit verboten

Heizpilze in Cafés waren eine Zeit lang wegen der Umweltbelastung verboten. Die Stadt Regensburg hat nun aber eine Genehmigung ausgestellt, um den Gastwirten die wegen der Corona-Pandemie weniger Umsatz machen, zu helfen. Das findet nicht jeder gut. Heizpilze - vor allem solche, die mit Gas betrieben sind - stehen wegen ihres CO2-Ausstoßes in der Kritik.

"Heiztische" mit Infrarot als Alternative

Andreas Espig vom Restaurant "Marina" in Stadtamhof hat sich eine andere, für ihn umweltfreundlicher Lösung zugelegt: Heiztische mit Infrarotstrahlern, die elektrisch betrieben sind. "Wenn der Gast sich hinsetzt, sie sind sofort warm und effektiv. Wenn der Gast geht kann man sie wieder ausschalten. Damit sind wir hier flexibler." Zehn Heiztische hat Espig besorgt, damit Gäste auch im Winter draußen sitzen können. Das hat sich der Wirt lange und gründlich überlegt. Ein Heiztisch kostet um die 700 Euro. Die Wärme strahle von unten. "Der Tisch hat unten seinen Stromerzeuger, dann geht ein Heizstab nach oben, der geschützt ist und auch nicht heiß wird, sodass man sich nicht verbrennen kann."

Nicht alle können draußen Heizen

Für einige Restaurants und Bars sind Heizstrahler jeglicher Art keine geeignete Lösung, um die Freisitze zu verlängern, da nicht jeder Betrieb eine Markise hat und gerade auf großen Plätzen die Wärme schnell verfliegt. In manchen Regensburger Restaurants will man mit Wärmflaschen und Decken aushelfen.

Heizstrahler auch für Privatgebrauch im Trend

Im Stadtteil Stadtamhof, direkt an der Steinernen Brücke, hat das Café Spital seit neuestem Heizstrahler. Hier sitzen nun mehr Leute im Freien als im Innenraum. Das bestätigt auch Mitarbeiterin Elke Jurisch. "Normalerweise zu dieser Zeit wäre drinnen alles voll. Und jetzt gehen die Leute eigentlich lieber raus und fragen auch extra ob wir den Heizstrahler anmachen können, weil es einfach viel gemütlicher ist."

Auch für Zuhause scheinen sich einige Gartenbesitzer bereits mit Heizpilzen für den Corona-Winter auszustatten. Nach Angaben eines Regensburger Großmarktes sei auch die die Nachfrage von Privatleuten groß. So groß sogar, dass einige Modelle im Oktober bereits ausverkauft waren.