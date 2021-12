Erst U-Bahn, dann U-Haft: Tumulte nach 3G-Kontrolle

Nachdem ein Fahrgast der Nürnberger U-Bahn keinen 3G-Nachweis vorweisen konnte, ist es am Montagmittag zu tumultartigen Szenen zwischen Passanten und Polizei gekommen. Dabei wurde auch ein Polizeibeamter leicht verletzt, berichtet die Polizei am Mittwoch.

Kein 3G-Nachweis: Mann flüchtet vor Nürnberger Polizei

Als eine Polizeistreife die Einhaltung der Infektionsschutzregeln im öffentlichen Nahverkehr in der U-Bahn-Linie 1 kontrollierte, trafen sie auf einen Mann, der keinen 3G-Nachweis vorweisen konnte. Der Mann flüchtete und lief vom Plärrer in Richtung Gostenhofer Hauptstraße.

Passanten behindern Polizeibeamte

Den Angaben der Polizei zufolge versuchten mehrere Passanten, die Beamten an der Verfolgung zu hindern, so dass einer der Polizisten stürzte und sich dabei leicht verletzte. Am Petra-Kelly-Platz konnte die Polizeistreife schließlich den Mann einholen. Auch hier hätten sowohl er als auch weitere Menschen versucht, die Polizeibeamten verbal und physisch von der Festnahme abzuhalten.

U-Haft für 3G-Sünder – Wurde bereits per Haftbefehl gesucht

Bei dem Fahrgast handelt es sich um einen 40-Jährigen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Er trug zudem eine kleine Menge Marihuana bei sich. Er muss sich nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie wegen Drogenbesitzes verantworten. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den wohnsitzlosen Mann. Er wurde am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, dieser erließ Haftbefehl.

Weitere Ermittlungen richten sich auch gegen die bislang unbekannten Passanten, die versucht hatten, die Festnahme des Mannes zu verhindern. Die Polizei bittet nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich zu melden.