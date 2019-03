Sturm, Schnee und Eis: Verkehrsbehinderungen in Schwaben

Auf der B308 zwischen Lindenberg und Oberstaufen sind am Vormittag einige LKWs liegengeblieben. Nach plötzlich einsetzendem, sehr starkem Schneefall habe sich eine regelrechte Eisschicht auf der Straße gebildet, berichten Augenzeugen, die Fahrbahn war demnach spiegelglatt. Das führte schließlich dazu, dass mehr als zehn LKWs ihre Fahrt auf der hügeligen Strecke für mehr als eine Stunde unterbrechen mussten.

Baum stürzt in Nördlingen auf Autos

Zuvor hatte der Sturm Eberhard in Schwaben hohe Sachschäden verursacht, es wurden auch Personen leicht verletzt und es kam zu Verkehrsbehinderungen. Zum Beispiel im Ries. In Nördlingen entwurzelte der Sturm einen Baum an einem Parkplatz am Reimlinger Tor. Der Baum stürzte auf drei Autos, die erheblich beschädigt wurden. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro aus. Die Feuerwehr musste den Baum entfernen.

Bäume entwurzelt - viele Polizei-Einsätze wegen des Sturms

Auch im Allgäu wurden Bäume entwurzelt und Bauzäune umgerissen. Die Einsatzkräfte im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West sind am Wochenende ca. 60 Mal wegen Sturmtief Eberhard ausgerückt. Insgesamt zog der Sturm aber ohne größere Beschädigungen am Allgäu vorbei. Laut einem Sprecher der Polizei gab es wenige leicht Verletzte, zum Beispiel einen Fahrradfahrer in Neu-Ulm, der wegen einer Sturmböe stürzte.

Sturm reißt großen Baum um: Königsplatz blockiert

Die größten Behinderungen verursachte der Sturm in der Augsburger Innenstadt. In der Nähe des Straßenbahnknotenpunkts am Königsplatz kippte ein großer Baum auf die Oberleitung der Straßenbahn. Es dauerte mehrere Stunden, bis die Feuerwehr den Baum so weit entfernt hatte, dass die Straßenbahnen wieder fahren konnten.

Umgestürzte Bäume halten Einsatzkräfte in Augsburg auf Trab

Ansonsten waren im Augsburger Stadtgebiet vor allem Baustellen vom Sturm betroffen. Viele Baugerüste und Bauzäune wurden umgerissen, Plakate weggeweht. Im restlichen Gebiet des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord waren es vor allem umgestürzte Bäume und herabgestürzte Äste, die die Einsatzkräfte beschäftigten.

52 Einsätze im Norden wegen Sturmtief Eberhard

Insgesamt meldet das Polizeipräsidium Schwaben Nord 52 Einsätze wegen des Sturmtiefs Eberhard. Spitzenreiter war dabei das Stadtgebiet Augsburg mit 16 Einsätzen, gefolgt vom Landkreis Dillingen mit 13. Verletzt wurde im Gebiet des Polizeipräsidiums niemand – es blieb bei geringen Sachschäden.