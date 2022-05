Erst Sturm, dann Borkenkäfer: Frankenwald in Gefahr

Mit schwerem Gerät sind die Forstarbeiter in einem Waldstück bei Kleintettau im Frankenwald angerückt. Bäume, die vom Borkenkäfer befallen sind oder Sturmschäden erlitten haben, werden gefällt. Jeder Baum in dem Waldstück wird fachmännisch begutachtet, denn sollte er vom Borkenkäfer befallen sein, muss er schnellstens aus dem Wald gebracht werden, damit sich der Schädling nicht ausbreiten kann.

Digitale Technik kommt im Frankenwald zum Einsatz

Einsatzleiter Andreas Kauer vom Forstbetrieb Rothenkirchen erkennt sofort, ob ein Baum befallen ist: "Wir sehen hier schon kleine, braune Häufchen auf dem Baum, das ist das Zeichen, dass sich ein Käfer einbohrt." Jeder befallene Baum wird digital in einer Karte erfasst und sein Standort an die Waldarbeiter übermittelt. Mit einem Handy ausgestattet, markiert Andreas Kauer den befallenen Baum. Ein Harvester, eine spezielle Holzerntemaschine, kommt dann zum Einsatz. Der Baum wird nach dem Fällen durch die Maschine in gleich große Stücke geschnitten und schließlich aus dem Wald transportiert.

Gefahr durch Borkenkäfer: Es ist Eile geboten

Nicht nur der Borkenkäfer macht Stefan Wittenberg vom Forstbetrieb Rothenkirchen Sorgen, auch die Stürme Anfang des Jahres haben bereits immense Schäden verursacht. Hinzu kommt die Trockenheit der vergangenen Jahre. "Alleine durch die Februarstürme haben wir 40.000 Festmeter Windwurfholz im Staatswald gehabt". Seit Wochen sind die Waldarbeiter mit der Aufarbeitung beschäftigt. Hinzu kommt jetzt der Borkenkäfer, der die Arbeiter unter Zeitdruck setzt. "Wir müssen schauen, dass bis Ende Mai alle befallenen Bäume aus dem Wald geräumt sind, sonst breitet sich der Käfer noch stärker aus", sagt Wittenberg.

Käfer, Sturm und Trockenheit, der Wald ist in Gefahr

Auf einer Anhöhe in Kleintettau steht Stefan Wittenberg und blickt auf eine Schneise der Verwüstung, die Sturm, Käfer und Trockenheit in den vergangenen Jahren angerichtet haben. Früher war hier dichter Wald, heute sind es kahle Flächen: "Wir sind im vierten Jahr des massiven Befalls des Borkenkäfers und hatten dazu noch trockene Jahre". Wittenberg hofft, dass es in diesem Jahr besser läuft und viele Bäume durch das schnelle Eingreifen der Waldarbeiter gerettet werden können.