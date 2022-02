Erst Optikerin, jetzt Holzfällerin: Traumberuf im Wald gefunden

Schon wenn sie ihre Motorsägen anwerfen, brauchen Silke Burkardt und Kristin Schleyer aus dem Landkreis Haßberge richtig Kraft. Vor allem, wenn die Teile nicht gleich anspringen. Wenn ihre Motorsägen aber laufen und sie sich einen zu fällenden Baum ausgesucht haben, geht es oft recht schnell: Sie legen die Fallrichtung fest, dann sägen sie einen Keil an die Stammseite, in deren Richtung der Baum gleich fallen soll. Und dann sägen sie von hinten, bis es knackt.

"Baum fällt" Warnen mit lauter Stimme

Ein Ruf ist dabei obligatorisch: "Baum fällt!" Und dann fällt der Baum genau in die Lücke, die sich die Holzfällerinnen ausgesucht haben. "Das ist wie Musik in meinen Ohren, wenn der Baum runterkommt und auf dem Boden aufschlägt. Ich habe den Wald für mich entdeckt, die Bäume für mich entdeckt und Kettensägen waren schon immer meins", sagt Kristin Schleyer aus Junkersdorf. "Es ist eine neue Herausforderung, es macht Spaß draußen zu sein." Sie kommt aus dem Garten- und Landschaftsbau.

Von der Optikerin zur Holzfällerin

Silke Burkardt aus Unterpreppach hat bei ihren Kunden früher die Sehstärke ausgemessen und Tipps für die richtige Brille oder die richtigen Kontaktlinsen gegeben. Aber langfristig machte sie das nicht glücklich. Über eine Zeitungsannonce ist sie zum Holzfällen gekommen. Und sie liebt ihren neuen Beruf: "Es ist kalt, es ist warm, die Viecher stechen, es juckt, tausend blaue Flecken, aber: Es ist ehrlich. Man geht am Abend aufrecht raus. Vielleicht auf den Knien, aber aufrecht," sagt sie.

Für ihren Chef sind die beiden Holzfällerinen eine "Bank"

Der Forstunternehmer Thomas Birklein aus Bramberg mag auf seine beiden Holzfällerinnen nicht mehr verzichten. "Die beiden sind zuverlässig, die sind pünktlich, die sind nicht krank. Das ist etwas, das in der heutigen Zeit unbezahlbar ist. Es macht Spaß und das ist das Wichtigste überhaupt für mich, ich kann den Leuten vertrauen, so soll es weiterlaufen. Die beiden verdienen sich ihren Respekt", sagt er und geht mit seinen beiden Holzfällerinnen in die nächste Waldabteilung.