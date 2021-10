Erst Oper, dann Konzerthaus: Nazi-Bau soll Kulturcampus werden

Die Blicke der Nürnberger Kulturpolitiker richten sich derzeit alle auf das ehemalige Reichsparteitagsgelände. Der Innenhof der Kongresshalle gilt als Favorit für ein Ersatz-Opernhaus. Während der Sanierung der Oper am Richard-Wagner-Platz soll hier der Ausweichspielort entstehen. Der Förderverein "Konzerthaus plus" möchte mehr. Er will den nie fertig gestellten Nazi-Bau zum Kultur-Campus machen. Im Innenhof soll zusätzlich noch ein Konzertsaal entstehen.

Ersatz für die Meistersingerhalle

Eine Spielstätte mit bester Akustik für Spitzenorchester fehlt in Nürnberg, sagt Christian Marguliés vom Verein "Konzerthaus plus". Die Meistersingerhalle kann die Ansprüche kaum erfüllen, es droht die Gefahr, dass Spitzenorchester Nürnberg künftig meiden werden. Diese Fakten sind lange bekannt. Deshalb hat die Stadt Nürnberg ja auch einen neuen Konzertsaal direkt neben der Meistersingerhalle geplant. Doch im vergangenen Jahr zogen die Rathaus-Politiker die Reißleine. Das Projekt war mit rund 200 Millionen Euro zu teuer geworden. Es wurde auf Eis gelegt.

Gemeinsame Nutzung von Technik und Büros

Hier setzt der Verein "Konzerthaus plus" an. Der Musiksaal könnte günstiger werden, wenn er neben dem Ersatz-Opernhaus im Innenhof der Kongresshalle gebaut würde, sagt Christian Marguliés. Die Technik- und Büroräume, Foyers und Garderoben, die im Halbrund des Kongresshallen-Torsos entstehen würden, könnten für beide Kultureinrichtungen genutzt werden. Zweiter Sparvorschlag: Das Akustikkonzept für das Konzerthaus an der Meistersingerhalle könnte auch für den Saal in der Kongresshalle genutzt werden, schlägt der Verein vor.