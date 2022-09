Erst Hof - dann Bielefeld? DNA-Spur entlarvt Supermarkt-Räuber

Sitzt der Mann, der vor rund zwei Monaten einen Supermarkt in Hof überfallen hat, bereits in einem Gefängnis? Wie die Polizei mitteilte, steht ein 23-Jähriger unter Verdacht, erst in Hof und dann in Bielefeld einen Supermarkt überfallen zu haben. Dort wurde er geschnappt: Videoaufzeichnungen von der Tat sollen die Polizei in Nordrhein-Westfalen schnell zu dem 23-Jährigen geführt haben.

DNA und Fingerabdrücke sind dieselben wie in Hof

Als die Beamten in Bielefeld die DNA des Mannes nach dessen Festnahme in die polizeiliche Datenbank eintrugen, entdeckten sie die Verbindung nach Hof. Ein Abgleich der Fingerabdrücke brachte die Gewissheit: Es handelt sich um denselben Mann. Nach dem Überfall in der Hofer Innenstadt Mitte Juli hatte die Polizei DNA-Spuren des Räubers aus dem Supermarkt sowie dessen Fingerabdrücke ebenfalls in das System eingetragen.

Mehrere hundert Euro erbeutet

Bei den Überfällen in Hof im Juli und in Bielefeld im August hat sich der mutmaßliche Täter jeweils mehrere hundert Euro Bargeld aus der Kasse geben lassen und war damit geflüchtet. Nun muss er sich wegen der Raubüberfälle strafrechtlich verantworten.