Erst Corona, jetzt Fachkräftemangel – Festivalsommer in Gefahr?

Enorme Preissteigerungen nach der Pandemie

Die Ticketpreise sind bei den meisten Festivals weitgehend gleich geblieben, aber die Ausgaben für die Veranstalter sind explodiert. Hohe Dieselpreise für die Anfahrt von Bühnen oder Lichtanlagen werden auf die Rechnung aufgeschlagen. Einige Firmen, die Fach-Equipment wie Dusch-Container oder Absperrungen verleihen, mussten aufgeben. Der Rest beliefert die Kunden, die am besten bezahlen. Ein Duschcontainer etwa hat vor drei Jahren noch 2.000 Euro gekostet, dieses Jahr bekommt man ihn für 6.000.

Ganze Festivalbranche leidet

Das "Mission Ready" ist kein Einzelfall. Auch das dreitägige "PHNX Rising"-Festival in Ingolstadt musste abgesagt werden. Und die Probleme werden auch in den nächsten Jahren bleiben, prophezeit Helmut Mantel, Geschäftsführer der Manfred Hertlein Veranstaltungs GmBH und zuständig fürs Mission Ready, denn in den letzten beiden Jahren wurden wegen Corona keine Nachwuchskräfte in der Veranstaltungsbranche ausgebildet. "Ich denke, wir werden uns noch einige Festivalsaisons mit diesen Problemen herumschlagen müssen", sagt Mantel. "Denn auch viele junge Menschen konnten zwei Jahre lang keine Festivals besuchen und haben sich andere Freizeitbeschäftigungen im Sommer gesucht. Die müssen wir auch erst zurückgewinnen."