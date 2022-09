Erst Corona, jetzt das Wetter: Volksmusiktag wird abgesagt

Eines der größten Volksmusik-Festivals in Bayern, der am kommenden Sonntag geplante Internationale Volksmusiktag in Aldersbach im Kreis Passau, findet nicht statt. Das teilte der Veranstalter, die "Passauer Neue Presse", jetzt mit.

Kälte und Regen machen Open Air-Veranstaltung unmöglich

Der Grund: Die schlechten Wetterprognosen für den Sonntag. Bitterkalte Temperaturen und eine hohe Regenwahrscheinlichkeit seien keine guten Voraussetzungen für eine Veranstaltung unter freiem Himmel, hieß es. Schweren Herzens habe man sich daher dazu entschieden, die Veranstaltung abzusagen.

Über 30 Musikgruppen wurden erwartet

Der Internationale Volksmusiktag hätte auf dem Gelände rund um das Aldersbacher Kloster stattfinden sollen. 36 Musikgruppen aus mehreren Ländern hätten auf einigen Bühnen auftreten sollen - mit Musik, Tanz und Gesang. Tausende Besucher wurden erwartet.

Auch in den letzten beiden Jahren musste die Veranstaltung abgesagt werden - jeweils wegen Corona.