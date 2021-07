Erst bouldern, dann spritzen: Impfaktion in der Kletterhalle

In Bayerns Impfzentren ist es still geworden. Aktuell wurden im Freistaat bislang 47 Prozent der Bevölkerung vollständig immunisiert, einmal geimpft wurden laut aktuellen Zahlen von heute 58,7 Prozent laut Robert-Koch-Institut. Von der sogenannten "Herdenimmunität" ist Deutschland also noch weit entfernt. Niederschwellige Impfangebote sollen der Impfmüdigkeit im Freistaat entgegensteuern. Ein solche Aktion fand am Sonntagabend in einer Boulderhalle in Zirndorf statt.

Boulderhalle wird zur Impf-Location

Selten war die dortige Boulderhalle am Sonntagabend so gut besucht. Schon um kurz vor 19.00 Uhr bildet sich eine lange Menschenschlange vor dem "Steinbock". Doch diese Menschen stehen nicht an, um eine Runde zu klettern. Sie wollen sich gegen Corona impfen lassen – schnell und unkompliziert. Mitten in der Schlange stehen Anna und Simon Ahlers mit ihrer zehn Monate alten Tochter Helena. Die beiden erfuhren von der Aktion aus den sozialen Medien und meldeten sich sofort zum Piks im "Steinbock" an.

Urlaub, Selbst- und Fremdschutz – die Gründe für eine Impfung sind vielfältig

"Wir sind selber genesen und wollten die Chance auf jeden Fall so bald wie möglich ergreifen – allein für unsere Tochter für die Zukunft, dass sie sich irgendwann nicht mehr impfen lassen muss", erläutert Anna Ahlers ihre Motivation. Ein zweiter Grund sei aber natürlich auch, dass man selbst auch wieder ein bisschen mehr Freiheiten erlange möchte. So wie Anna und Simon Ahlers geht es vielen an diesem Abend. 51 Menschen haben sich für die freiwillige Impf-Aktion angemeldet, fast alle sind gekommen. Darunter sind auch etliche Kinder und Jugendliche im Alter ab zwölf Jahren, begleitet von ihren Eltern . Der 14-jährige Nakulan Sundarraju ist zusammen mit seinem zwölfjährigen Bruder Kavin und seinem Vater aus Nürnberg hergefahren. Die Familie möchte irgendwann in den Urlaub nach Indien reisen. Deshalb beschloss der Familienrat, dass auch die Kinder geimpft werden sollen. Viel Diskussion gab es nicht, erzählt Kavin: "Das ging schnell, weil wir ja nach Indien wollen und dafür braucht man auf jeden Fall eine Impfung."

Immunisierung im Minutentakt

Das Praxisteam vom Medizinischen Versorgungszentrum Dr. Renard und Kollegen ist an diesem Abend zu viert nach Zirndorf gekommen. Einer nimmt die Anmeldungen entgegen, einer füllt die Impfpässe aus, im Garten der Boulderhalle wird geimpft. Im Minutentakt setzen Stephanie Lang und Dr. Dieter Arbter die Spritze. Der Arzt und die Krankenschwester sind Stammgäste im "Steinbock". Sie hatten die Idee zu der ungewöhnlichen Impfaktion. Einerseits, um die Arztpraxen personell zu entlasten, andererseits um auch Menschen zu erreichen, die bislang noch keine Chance hatten, sich immunisieren zu lassen. "Viele arbeiten unter der Woche und haben zu den regulären Sprechzeiten keine Zeit zu kommen", sagt Stephanie Lang. "Sie können schwierig frei nehmen oder waren noch lange Zeit unentschlossen. Dementsprechend wollten wir eine Möglichkeit bieten, das möglichst unkompliziert zu machen am Wochenende, abends." Erst bouldern, dann impfen lautet das Credo.

Impfen in entspannter Atmosphäre

Peter Schröder kommt regelmäßig zum Klettern in den "Steinbock". Heute aber geht's für ihn nicht an die Wand, sondern auf den Impfstuhl. Die wichtigste Frage für ihn nach der Verabreichung des Biontech/Pfizer-Vakzins: "Wann darf ich wieder bouldern?" Zwei bis drei Tage soll er auf Sport verzichten, so der Rat der Krankenschwester Stephanie Lang. "Schau mer mal...", sagt er.

"Steinbock" unterstützt Aktion gern

Etwa anderthalb Stunden dauert die Aktion an diesem Abend im Garten der Boulderhalle. Danach sind 45 Menschen erstgeimpft. Das freut auch die Betreiber des "Steinbocks", die die Aktion gern unterstützen. "Wir waren vom Lockdown stark betroffen", beschreibt Betriebsleiter Axel Niermann die Situation in der Sportstätte. "Wir hatten lange zu und kennen auch viele Leute, die direkt von Covid betroffen waren. Deshalb halten wir das Impfen für eine wichtige Sache."

Zweiter Impftermin in drei Wochen

Aus diesem Grund wird auch die nächste Impf-Aktion wieder in der Zirndorfer Kletterhalle stattfinden. Die Zweitimpfung gibt es für alle in drei Wochen. Das ist der von der Ständigen Impfkommission empfohlene Mindestabstand. Dann werden auch Anna und Simon Ahlers wieder dabei sein, für die Teil 1 der Immunisierung mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin nach nicht einmal zehn Minuten gelaufen ist. "Es war schon sehr, sehr einfach", sagt Simon Ahlers. "Das kann man jedem nur empfehlen."