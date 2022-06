Erschütterung über Tod von Ukraine-Flüchtlingen bei Zugunglück

Die Trauerfeier für die Opfer des Zugunglücks ist gerade zu Ende gegangen. Auf der Treppe, die zur Partenkirchener Pfarrkirche führt, umarmen sich mehrere Menschen. Da kommt ein alter Mann aus dem Gotteshaus. Er trägt einen grauen Janker. Neben ihm laufen eine ukrainische Frau und ihre Tochter, mit denen er leise spricht.

Alle drei wirken angefasst, vor allem der Mann. Er heißt Waldemar Meyer und ist im nahen Oberau in der Flüchtlingshilfe aktiv. Der 95-Jährige berichtet, dass er eine der nun verstorbenen ukrainischen Frauen sehr gut kannte. Seine Stimme bricht, als er über den Moment berichtet, als er vom Tod der Frau erfahren hat. "Ich bitte um Entschuldigung. Das geht mir sehr nah."

Ein Anruf nach dem Urlaub

Waldemar Meyer war gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, als ihn eine andere ukrainische Frau anrief und ihn über den Tod von Alexandra unterrichtet. "Ich konnte es erst nicht glauben. Das Schicksal kann einem sehr übel mitspielen, das habe ich gedacht. Da flüchtet jemand mit seinem Kind, um sein Leben und das Leben des Kindes zu retten. Und erlebt dann hier eine solche Tragödie."

Die Frau hinterlasse einen siebenjährigen Sohn, berichtet Meyer. Der Vater, der selbst noch in der Ukraine sei, "hat noch Druck gemacht", sagt Meyer. "Er wollte, dass sie fliehen, da er Angst um seinen Sohn hatte. Sie wohnen in einem Hochhaus im neunten Stockwerk. Diese Häuser wurden stark bombardiert, sie haben sehr gelitten im Krieg." Deshalb seien die Frau und der kleine Junge nach Deutschland gekommen. "Aber in der Hoffnung, schnell wieder zurückzukommen", so Meyer weiter.

Helfer möchte für den Sohn eine Entschädigung erstreiten

Meyer möchte sich nun darum kümmern, dass der Sohn der Verstorbenen von der Bahn entschädigt wird. "Ich habe aber keine Vollmacht. Deshalb warte ich nun auf den Vater des Jungen, der offenbar unterwegs ist hierher. Ich werde ihn um eine Vollmacht bitten, um für den Siebenjährigen eine Entschädigung zu bekommen", so Meyer weiter. Das Unglück sei ein schreckliches Schicksal für die Familie.

Die Verstorbene habe gerade erst Geburtstag gefeiert. "Sie ist 33 oder 34 geworden. Genau weiß ich es gar nicht mehr." Nächste Woche hätte Waldemar Meyer mit der Frau und ihrem Sohn einen Ausflug machen wollen. "Wir wollten an den Bodensee fahren." Es sollten ein paar schöne, unbeschwerte Stunden werden für die Familie nach all den Kriegs- und Fluchterfahrungen der letzten Wochen. "Es war alles schon geplant. Und dann schlägt das Schicksal zu", sagt Meyer.

Langsam entfernt er sich von der Kirche, mit der er sonst "wenig zu tun hat". Aber für die Gedenkfeier ist er gekommen. Er wollte an einen Ort kommen, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.