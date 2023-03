> Erschossener Polizeischüler: Eltern fordern Geld vom Schützen

Erschossener Polizeischüler: Eltern fordern Geld vom Schützen

Der Fall eines Polizeischülers, der 2019 während seiner Ausbildung in Würzburg von einem Kollegen erschossen worden ist, beschäftigt noch einmal die Justiz: In einem Zivilprozess am Landgericht Würzburg fordern die Eltern des Toten vom Schützen Geld.