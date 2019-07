Erschossene DDR-Flüchtlinge: Ermittlungsgruppe gegründet

An der tschechisch-bayerischen und tschechisch-österreichischen Grenze starben zu DDR-Zeiten vier DDR-Flüchtlinge durch Schüsse von Grenzpolizisten der damaligen CSSR. Nun ermitteln Staatsanwälte und Polizisten aus Bayern und Tschechien in einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe, wie es dazu kam und wer dafür zur Verantwortung gezogen werden kann.

Mord verjährt nicht

Mord verjährt nicht, heißt es in einer Pressemitteilung des LKA in München. Es fand bereits das erste Treffen der neuen Ermittlungsgruppe mit dem Namen "Joint Investigation Team" (JIT) in Weiden statt. Im Fokus der Ermittlungen stehen derzeit 41 Personen, darunter Grenzpolizisten der damaligen CSSR und Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der CSSR, die noch leben.

Zuständigkeit: Staatsanwaltschaft Weiden

Bereits vor drei Jahren hat die "Platform of European Memory and Conscience" die Taten bei der Generalbundesanwaltschaft angezeigt. Die Zuständigkeit hat inzwischen die Staatsanwaltschaft Weiden, sie ermittelt seit drei Jahren zusammen mit dem LKA. Auf tschechischer Seite ist die Staatsanwaltschaft Prag 1 zuständig. Um die Ermittlungen besser zu koordinieren wurde nun die gemeinsame Gruppe mit dem Namen "Joint Investigation Team" (JIT) ins Leben gerufen.

Ermittlungen können in Prozesse münden

Weidens Leitender Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer bezeichnet den Ermittlungsstand als "mittendrin", wann es Ergebnisse geben könnte sei noch nicht absehbar. "Es wird sehr viel Material werden", sagt Schäfer. Bei den Ermittlungen wird auch die Rechtsprechung ähnlicher Fälle an der deutsch-deutschen Grenze analysiert. Sollten sich ausreichend Indizien oder Beweise ergeben, könnten die Ermittlungen in Prozesse münden.

Vier erschossene Flüchtlinge

Im August 1967 kam ein 28-Jähriger aus der ehemaligen DDR zu Tode, als er zusammen mit drei weiteren jungen Männern aus der DDR aus der CSSR nach Österreich flüchtete. Sie fuhren mit dem Auto an den Sperrzaun der Grenzanlage heran, kletterten aufs Dach und über den Zaun und sprangen in den Fluss March. Darin befindet sich ein Steinwall, der bereits auf österreichischem Gebiet liegt. Dennoch eröffnete ein Grenzpolizist das Feuer und erschoss den 28-Jährigen. Die drei anderen Flüchtlinge konnten sich nach Österreich retten.

Im zweiten Fall schnitt im August 1977 ein Familienvater (38) ein Loch in den Absperrzaun bei Marienbad in der Nähe von Mähring (Kreis Tirschenreuth). Die Ehefrau, seine drei Kinder und er schlüpften durch das Loch. Der Vater wurde aber von Schüssen eines Grenzpolizisten tödlich getroffen. Der Rest der Familie blieb unverletzt.

Ebenfalls 1977 grub sich ein 22-Jähriger unter dem Grenzzaun bei Stadlern (Kreis Schwandorf) durch und wurde von Grenzwachen erschossen.

Im Jahr 1986 versuchte ein 18-Jähriger bei Bratislava nach Österreich zu flüchten. Er schnitt sich durch den ersten Absperrzaun, als beim zweiten Absperrzaun die Grenzwachen aufmerksam wurden und ihre Hunde auf ihn hetzten. Die Hunde verletzten den jungen Mann aus der DDR so schwer, dass er starb.