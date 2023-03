Ersatz-Opa inklusive: Ukrainische Musiker finden neue Heimat

Seit rund drei Jahren kennen sich Katerina Shmatkova (21), Karyna Potapkina (19) und Andrii Miehuriw (17). In ihrem Heimatort in Cherson in der Ukraine haben sie gemeinsam die "Cherson Music School" besucht. Doch seitdem hat sich viel geändert. Nun sitzen sie in der Dachgeschosswohnung eines Wohnhauses in der Dinkelsbühler Altstadt, ihrer WG. Neben ihnen auf der kleinen Couch sitzt der 79-jährige Paul Röseler.

Gastschulstatus an Berufsfachschule für Musik

"Wenn wir unter uns oder auf Ukrainisch sprechen, dann sagen wir Opa", sagt Katerina und alle lachen. "Das ist mir eine Ehre", antwortet Paul Röseler. "Das Alter passt ja auch", ergänzt er schmunzelnd. Im Frühjahr 2022 sind die drei nach Deutschland geflüchtet. Das Schicksal brachte sie schließlich von Nürnberg nach Dinkelsbühl. Hier bekamen alle drei einen Platz als Gastschülerinnen und Gastschüler an der Berufsfachschule für Musik. Karyna singt, die anderen beiden spielen unter anderem Gitarre. Ein Jahr werden sie im Gastschulstatus dort nun umfassend musikalisch ausgebildet, bei besonderer Begabung kann die Ausbildung um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Katze durfte auch einziehen

Als Paul Röseler von ihnen hörte, boten er und seine Frau direkt eine ihrer Wohnungen an und die drei zogen ein. "Das tat meiner Seele gut, dass ich das machen konnte und vor allem, dass sie zusammenwohnen können", sagt der 79-Jährige. Er organisierte Fahrräder für die drei, führte sie in Dinkelsbühl herum, stellte sie überall vor. Die Unterstützung war enorm: Bei einem befreundeten Optiker durften sich die jungen Frauen neue Brillen aussuchen. Schließlich konnte der Vermieter auch zu Katze Alfonsina nicht nein sagen, die ebenfalls aus der Ukraine mitgebracht wurde.

Krieg trennte Familien

Die gemütliche Wohnung in der Altstadt ist neben der Musikschule der neue Lebensmittelpunkt der drei Geflüchteten. Sie kamen ohne ihre Familien nach Deutschland. Die Eltern von Andrii sind nach Dublin geflüchtet, die Eltern von Katerina harren im Krisengebiet aus. Den wohl größten Einschnitt brachte der Krieg für Karyna: Ihre Eltern gingen nach Russland, zusammen mit der jüngeren Schwester. Das Verhältnis ist seitdem schwierig, Kontakt haben sie nur selten.