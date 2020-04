"Ersatz-Gedenk-Wiesn": Aiwanger erntet für seinen Vorstoß Kritik

Die Entscheidung war erwartet worden, trotzdem ging die Nachricht am Dienstag um die Welt. "Oktoberfest: Deutschland sagt es wegen des Coronavirus ab", lautete beispielsweise eine Schlagzeile der italienischen Zeitung "La Repubblica" - ergänzt um ein Zitat von Ministerpräsident Markus Söder: "Entweder richtig oder gar nicht."

Ausgerechnet Söders Stellvertreter, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), stellt nun dieses kategorische Aus für die Wiesn 2020 in Frage. "Ich bin unbedingt dafür, sich jetzt den Kopf darüber zu zerbrechen, wie wir eine kleine Ersatz-Gedenk-Wiesn angehen können", sagte der Minister der "Bild"-Zeitung. Ein Ministeriumssprecher bestätigte die Aussage auf Anfrage.

Aiwanger: "Tiefe Kratzer auf der bayerischen Volksseele"

Die Oktoberfest-Absage hinterlasse "tiefe Kratzer auf der bayerischen Volksseele", beklagte Aiwanger weiter. Während Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) damit argumentiert hatten, dass die Infektionsgefahr auf Volksfesten schlicht zu groß sei, sieht Aiwanger durchaus Perspektiven.

Als Voraussetzung nannte er eine weitere Verbesserung des Infektionsgeschehens: Sollte sich in den nächsten Wochen die Situation entspannen und die normale Gastronomie Schritt für Schritt wieder öffnen können, wäre es laut Aiwanger "fatal, zu sagen: 'Die Wiesn ist ersatzlos gestorben.'"

Vorschläge für Wiesn in "aufgelockerter Form"

Der Freie-Wähler-Chef erklärt auch, wie ein solches kleines Oktoberfest aussehen könnte: Es ließe sich "in deutlich aufgelockerter Form, mit deutlich auseinander gestellten Tischen ein kleines Festchen" machen. "Eine Oide Wiesn - in die Breite gezerrt."

Aiwanger hatte in den vergangenen Wochen und Monaten wiederholt mit Aussagen für Aufsehen gesorgt, die von der offiziellen Linie der Staatsregierung abwichen.

Kritik von FDP und Grünen - Finanzminister verstimmt

Der bayerische FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen kritisierte die Aussagen des Ministers. "Im März hat Aiwanger Starkbierfeste als 'natürlichen Feind des Coronavirus' empfohlen - inzwischen wissen wir, dass sie maßgeblich zur Verbreitung des Virus in Bayern beigetragen haben", twittert Hagen. Nun forderte Aiwanger, das Oktoberfest solle in abgespeckter Form stattfinden. "Nix gelernt", warf Hagen dem Minister vor.

Kritik kam auch von der Freisinger Grünen-Kommunalpolitikerin Susanne Günther: "Solche Äußerungen sind derart kontraproduktiv, denn die Gefahr wird zunehmend marginalisiert. Und es macht sich schon am Verhalten vieler bemerkbar."

Verstimmt zeigte sich auch Aiwangers Kabinettskollege, Finanzminister Albert Füracker (CSU). "Die ganze Welt schaut in Sachen Oktoberfest auf uns, und bei uns beginnt man eine Diskussion darüber, wie wir aus der Wiesn eine Verlegenheitslösung kreieren", sagte Füracker dem "Münchner Merkur". Er könne nur "an alle, die in politischer Verantwortung stehen, appellieren, jetzt durch Sacharbeit ihre jeweiligen Themen bestmöglich zu lösen und so zur Krisenbewältigung beizutragen".