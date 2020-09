Erpresser-Mails: Mit Bombenlegung gedroht und Bitcoins gefordert

In mehreren gleichgelagerten Fällen von versuchter Erpressung ermittelt unter anderem die Kriminalpolizei Würzburg und Schweinfurt. In den Schreiben drohte der oder die Unbekannte, eine Bombe mit „Tetryl“ in dem jeweiligen Gebäude zu deponieren, sofern der Empfänger nicht eine Summe von 20.000 US-Dollar in Bitcoins an eine Zieladresse überweist. Die betroffenen Firmen hätten richtig reagiert und umgehend die Polizei informiert. Zu einer Überweisung kam es in keinem der genannten Fälle.

Weder Menschen noch Gebäude in Gefahr

Die Erpressungsversuche beschränken sich nicht nur auf Unterfranken oder Bayern, sondern finden bundesweit statt, heißt es in der Mittelung. Beim Erhalt einer solchen E-Mail rät die Polizei Ruhe zu bewahren, die Polizei zu verständigen und nicht auf die Forderung einzugehen. In keinem der bekannt gewordenen Fälle hätte eine reale Gefahr vorgelegen.