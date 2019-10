Erörterungstermin zu Südostlink geht früher zu Ende

Mehr als 1.000 Stellungnahmen zur umstrittenen Gleichstromleitung Südostlink sind in den vergangenen drei Tagen beim Erörterungstermin in Regenstauf im Landkreis Regensburg behandelt worden. Am Donnerstagabend ist die Erörterung - einen Tag früher als vorgesehen - zu Ende gegangen, wie die Bundesnetzagentur am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.

Kritik: fehlende Transparenz

Viele Bürgermeister und Landräte aus der Region, Vertreter von Umweltgruppen, aber auch viele Privatleute haben sich in den vergangenen drei Tagen in der Jahnhalle in Regenstauf zu Wort gemeldet. Fast alle kritisierten die bisherigen Planungen für den Südostlink.

Viele Redner warfen den Vertretern von Bundesnetzagentur und Netzbetreiber Tennet mangelnde Transparenz im bisherigen Planungs- und Genehmigungsverfahren vor.

Stromtrasse führt auch durch Niederbayern und die Oberpfalz

Der Südostlink soll nach den derzeitigen Planungen im Jahr 2025 in Betrieb gehen und dann Strom in einer 450 Kilometer langen Leitung aus Sachsen-Anhalt zum Atomkraftwerk Isar bei Landshut transportieren. Dabei würde die Trasse auf einer Länge von rund 200 Kilometern durch die gesamte Oberpfalz und das westliche Niederbayern führen. Obwohl die Leitung weitgehend unterirdisch verlegt werden soll, gibt es vielerorts Proteste gegen den geplanten Trassenverlauf.

Bei dem Erörterungstermin in Regenstauf wurden die Pläne für den sogenannten Vorschlagskorridor im Planungsabschnitt D behandelt, das ist die Trasse zwischen Pfreimd im Landkreis Schwandorf und dem Ende des Südostlinks beim Kernkraftwerk Isar. Mit dieser Erörterung ist auch die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Bundesfachplanung abgeschlossen. Jetzt muss die Bundesnetzagentur über den endgültigen Trassenverlauf entscheiden.