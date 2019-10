Erörterung zu Südostlink in Regenstauf beginnt

Umweltschutzgruppen und Bürgerinitiativen haben am Dienstagmorgen in Regenstauf (Lkr. Regensburg) gegen die umstrittene Gleichstromtrasse Südostlink protestiert. Der Anlass: In der Regenstaufer Jahn-Halle beginnt die Erörterung von Einwendungen gegen das Projekt.

1.000 Stellungnahmen liegen vor

Betroffene Anwohner, aber auch Verbände und Interessengruppen hatten im Frühsommer zwei Monate lang Gelegenheit, Einwände gegen die umstrittene Stromtrasse vorzubringen. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind im Rahmen dieser Öffentlichkeitsbeteiligung rund 1.000 Stellungnahmen eingegangen.

Die Stellungnahmen werden seit Dienstagfrüh in Regenstauf behandelt. Je nach Zeitbedarf hat die Bundesnetzagentur insgesamt vier Tage (bis Freitag, 18. Oktober) für die Erörterung angesetzt.

Im Fokus: Trasse von Pfreimd nach Landshut

Ende März hatte der Netzbetreiber Tennet die Pläne für den sogenannten Vorschlagskorridor für den Abschnitt D des Südostlinks vorgelegt. Dabei geht es um die konkrete Route, auf der der Südostlink zwischen Pfreimd im Landkreis Schwandorf und dem Kernkraftwerk Isar bei Landshut einmal verlaufen soll.

Trassenverlauf ist umstritten

Vor allem in den Landkreisen Schwandorf und Regensburg gibt es Proteste gegen den geplanten Verlauf der größtenteils unterirdischen Stromtrasse. Als Fertigstellungstermin für den Südostlink wird das Jahr 2025 genannt. Es ist allerdings unklar, ob dieser Termin eingehalten werden kann.