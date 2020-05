Eröffnungssitzung des Münchner Stadtrats im Deutschen Theater

Normalerweise werden die neuen Stadträte in München im Alten Rathaus vereidigt – einem spätgotischen Bau mit gut 650-jähriger Geschichte. In die Stadthistorie könnte jetzt die Eröffnungssitzung 2020 eingehen, die ganz unter dem Zeichen der Corona-Krise stand. Weil die Abstandsregelungen im Alten Rathaus nicht einzuhalten waren, wurde die Sitzung am Montagvormittag in das Deutsche Theater verlegt.

Amtseid in Raum für 1.500 Menschen